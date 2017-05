Famózny Sagan: V 3. etape na Okolo Kalifornie ukázal všetkým chrbát

Slovenský cyklista Peter Sagan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Slovenský cyklista Peter Sagan, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Morro Bay 17. mája -

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe sa stal víťazom 3. etapy cyklistických pretekov Amgen Okolo Kalifornie, ktorá sa jazdila z Pismo Beach do Morro Bay a merala 192,5 km.

Sagan využil jemu profilovo vyhovujúci záver etapy, ktorý bol do mierneho kopca, a bez problémov zdolal kompletnú konkurenciu.

S dĺžkou viac než jedného bicykla zvíťazil pred Nemcom Rickom Zabelom (Kaťuša Alpecin) a Talianom Simonem Consonnim (UAE Team Emirates).

Víťaz 1. etapy na tohtoročnej Kalifornii Nemec Marcel Kittel sa nedostal do samého záveru šprintu a obsadil 12. miesto. Patril však k prvým gratulantom Petra Sagana v cieli.

LÍDROM PRETEKOV MAJKA

Dvojnásobný a zároveň úradujúci majster sveta Peter Sagan od roku 2010 vyhral na západnom pobreží USA už 16 etáp a pred dvoma rokmi ovládol toto podujatie aj ako jeho celkový víťaz. V aktuálnej edícii, ktorá sa začala v nedeľu v Sacramente a má po prvý raz v histórii štatút pretekov WorldTour, sa 27-ročný rodák zo Žiliny presadil v koncovke niektorej z etáp po prvý raz.

“Ani neviem, ako sa to v závere odohralo, nepamätám sa na to. Po predposlednej pravotočivej zákrute som ešte poriadne vzadu. Snažil som sa vylepšiť svoju pozíciu. Po poslednej zákrute vládol vpredu značný zmätok, ale potom som začal šprintovať a postupne sa dostal na čelo,” uviedol Peter Sagan na tlačovej konferencii, cituje ho aj portál Cyclingnews. Neskôr na webe svojho tímu Bora-Hansgrohe Peter Sagan doplnil:

“Chcem sa poďakovať celému tímu za veľkú snahu, najmä bratovi Jurajovi. On bol dnes v televíznom prenose zrejme najviditeľnejší muž zo všetkých – ťahal počas celej etapy. Všetci spolujazdci odviedli výbornú prácu. Dostali ma dopredu a samotné finále etapy mi vyšlo výborne. Ešte 600 m pred cieľom som bol trochu viac vzadu, ale záver som mal ozaj silný. Deň predtým v kopcoch som sa necítil najlepšie, ale bol to zrejme odraz vysokohorského sústredenia a prechodu do nižšie položených miest. Tieto preteky sa zatiaľ pre náš tím vyvíjajú veľmi dobre.”

Saganov tímový kolega Poliak Rafal Majka zostal lídrom na Okolo Kalifornie s náskokom 2 sekúnd pred Novozélanďanom Georgeom Bennettom (LottoNL-Jumbo)a 14 sekúnd pred Američanom Ianom Boswellom (Team Sky). Petrovi Saganovi patrí 35. priečka s odstupom 10:43 min.

ÚNIK PÄTICE CYKLISTOV

Utorková etapa sa niesla v znamení úniku pätice cyklistov: Danny Pate (Rally Cycling), Federico Zurlo (UAE Team Emirates), Ben Wolfe a Sean Bennett (obaja Jelly Belly p/b Maxxis), David Lozano (Team Novo Nordisk). Natiahli to až na päť a pol minúty a 30 km pred cieľom mali pred pelotónom ešte minútu k dobru.

O tempo pelotónu sa starali najmä štyria cyklisti a medzi nimi aj Slováci Martin Velits (Quick-Step Floors) a Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe), ktorí v konečnom dôsledku pracovali pre svojich šprintérskych lídrov Marcela Kittela a Petra Sagana. Američan Wolfe približne 17 km pred cieľom sa vzdialil spoločníkom v úniku, ale svoj pokus nedotiahol do úspešného konca.

Sedem kilometrov pred métou bolo po akomkoľvek úniku a na rad prišla šprintérska koncovka. Záver sa snažili zrežírovať cyklisti tímu Kaťuša-Alpecin. ale napokon im to stačilo iba na druhé a štvrté miesto. V záverečnom polkilometri vyštartoval dopredu Peter Sagan, dovtedy jazdiaci na výhodnej piatej-šiestej pozícii. Z ľavej strany bez väčších problémov obišiel všetkých svojich konkurentov a s rukami nad hlavou prišiel do cieľa.

AMGEN OKOLO KALIFORNIE 2017:

3. etapa (Pismo Beach – Morro Bay, 192,5 km):

1. Peter Sagan Bora-Hansgrohe 4:53:26 h, 2. Rick Zabel (Nem.) Kaťuša-Alpecin, 3. Simone Consonni (Tal.) UAE Team Emirates, 4. Alexander Kristoff (Nór.) Kaťuša-Alpecin, 5. Jean-Pierre Drucker (Lux.) BMC Racing, 6. Reinardt Janse van Rensburg (JAR) Dimension Data – všetci rovnaký čas ako víťaz, … 90. Michael Kolář Bora-Hansgrohe +3 s, … 93. Erik Baška Bora-Hansgrohe +26 s, … 123. Juraj Sagan Bora-Hansgrohe +2:07 min, … 125. Martin Velits Quick-Step Floors +2:13

Poradie po 3. etape:

1. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe 12:22:43 h, 2. George Bennett (N. Zél.) LottoNL-Jumbo +2 s, 3. Ian Boswell (USA) Team Sky +14, 4. Lachlan Morton (Aus.) Dimension Data +16, 5. Robert Gesink (Hol.) LottoNL-Jumbo +45, 6. Brent Bookwalter (USA) BMC Racing +48, … 35. Peter Sagan Bora-Hansgrohe +10:430 … 103. Michael Kolář Bora-Hansgrohe +20:57, … 109. Erik Baška Bora-Hansgrohe +21:20, … 125. Juraj Sagan Bora-Hansgrohe +23:32, … 129. Martin Velits Quick-Step Floors +24:22.

ZOSTÁVAJÚCI PROGRAM:

Streda 17. mája – 4. etapa (Santa Barbara – Santa Clarita, 159,5 km)

Štvrtok 18. mája – 5. etapa (Ontario – Mt. Baldy, 126 km)

Piatok 19. mája – 6. etapa (Big Bear Lake – Big Bear Lake, 24 km)

Sobota 20. mája – 7. etapa (Mountain High – Pasadena, 125 km)