Famózny trubkár Dizzy Gillespie bol aj jazzovým ambasádorom

Dizzy Gillespie Foto: www.wikipedia.sk Foto: www.wikipedia.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cheraw/Bratislava 21. októbra (TASR) – Famózny trubkár Dizzy Gillespie v 50. rokoch 19. storočia viedol rasovo rozmanitý big band na turné naprieč Európou, Afrikou, Stredným východom a Južnou Amerikou. Cieľom bolo okrem šírenia skvelej hudby i propagovanie demokracie a kultúry Spojených štátov amerických (USA) v rozvojových krajinách sužovaných studenou vojnou. Vďaka tomu prischol hudobníkovi prívlastok jazzový ambasádor. V sobotu 21. októbra uplynie 100 rokov od jeho narodenia.Dizzy Gillespie, vlastným menom John Birks Gillespie sa narodil 21. októbra 1917 v juhokarolínskom mestečku Cheraw v USA ako najmladšie z deviatich detí miestneho kapelníka.Do New Yorku sa presťahoval v roku 1937. Krátko po príchode sa mu podarilo získať miesto Roya Eldridgea, ktorého nahradil v trúbkovej sekcii Teddy Hill Orchestra. Gillespieho zrelý štýl charakteristický krkolomnými melódiami končiacimi až vo vysokých tónoch sa inšpiroval predovšetkým práve Eldridgeom, ktorého dôraz na svižné prevedenie výrazne kontrastoval s lyrickým a nikam sa neponáhľajúcim štýlom Louisa Armstronga.V roku 1939 sa pridal k zoskupeniu vedenému Cabom Callowayom, ktorého členom bol i trubkár Mario Bauzá. Bol to práve tento kubánsky rodák, ktorý Gillespieho zasvätil do základov afrokubánskej muziky a jej vzťahu k jazzu. Gillespie má nemalý podiel na tom, že sa afrokubánska hudba stala súčasťou palety, s ktorou narábajú súčasní jazzoví muzikanti. Jeho najznámejším experimentom na tomto poli je kompozícia "Manteca".Začiatkom 40. rokov minulého storočia sa Gillespie spojil s brilantným altosaxofonistom Charliem Parkerom, s ktorým postupne opúšťali pokojné swingové vody, ktoré nahradil štýl známy pod názvom bebop.Trubkárova prezývka "Dizzy" (v preklade oslnivý, závratný) sa údajne zrodila ako dôsledok Gillespieho humoru, ktorým pretkával svoje vystúpenia. Jeho zákazková trúbka s dohora zatočeným korpusom, briadka a spôsob odievania sa stali osobitými znakmi jeho imidžu.Po zbytok svojej kariéry viedol big bandy, v portfóliu ktorých nesmeli chýbať jeho rozpálené trúbkové sóla, originálne kompozície a aranžmány.V roku 1977 viedol hudobník jazzovú výpravu na Kubu, kde vystupoval s miestnymi muzikantmi, medzi ktorými nechýbal saxofonista Paquito D'Rivera. Osemdesiate roky minulého storočia strávil Dizzy predovšetkým vystupovaním s jeho United Nations Orchestra po celom svete. Dizzy Gillespie zomrel 6. januára 1993 na následky rakoviny pankreasu vo veku 76 rokov v meste Englewood (štát New Jersey, USA).