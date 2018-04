FAMÓZNY VÝKON: Kližan po prvý raz v kariére zdolal Djokoviča

Slovenský tenista Martin Kližan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dvojhra - 2. kolo:



Martin KLIŽAN (SR) - Novak Djokovič (6-Srb.) 6:2, 1:6, 6:3

Jozef KOVALÍK (SR) - Guido Pella (Arg.) 6:3, 6:3

Barcelona 25. apríla (TASR) - Slovenský tenista Martin Kližan sa ako kvalifikant prebojoval už do osemfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Barcelone. V 2. kole po prvý raz v kariére zdolal šiesteho nasadeného Srba Novaka Djokoviča 6:2, 1:6, 6:3. Po druhý raz v kariére získal skalp bývalej svetovej jednotky.V októbri 2014 zvíťazil vo Valencii nad Španielom Rafaelom Nadalom, ktorý bol vtedy v rebríčku ATP druhý. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi Kližan vo štvrtok proti dvanástemu nasadenému Španielovi Felicianovi Lopezovi. V katalánskej metropole má už istú prémiu 32.690 eur pred zdanením a 55 bodov do svetového rebríčka.Kližan mal v piatom vzájomnom zápase s Djokovičom raketový štart, keď dvakrát prelomil podanie "Noleho" a v prvom sete si vybudoval rozhodujúci náskok 5:1. Druhé dejstvo bolo jasnou záležitosťou Srba, no v rozhodujúcom slávil úspech Kližan. Za stavu 4:3 po skvelom obhodení prelomil Djokovičovo podanie a v ďalšej hre premenil v poradí druhý mečbal.Medzi elitnú šestnástku postúpil aj ďalší slovenský daviscupový reprezentant Jozef Kovalík. V 2. kole si ako lucky loser poradil s Argentínčanom Guidom Pellom 6:3, 6:3. Jeho ďalším súperom bude tretí nasadený Rakúšan Dominic Thiem.