Fantastická Rybáriková triumfovala aj v Ilkley. Má 4. titul v sezóne

dvojhra - finále:

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) - Alison Van Uytvancková (Bel.) 7:5, 7:6 (3)



Ilkley 25. júna (TASR) -Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa stala víťazkou trávnatého turnaja ITF v Ilkley. Vo finále dvojhry si poradila s Belgičankou Alison Van Uytvanckovou v dvoch setoch 7:5 a 7:6 (3). V najnovšom vydaní svetového rebríčka sa tak zo 107. pozície posunie naspäť do najlepšej stovky. Vďaka zisku 140 bodov by jej malo patriť 85. miesto.Pre Rybárikovú je to už štvrtý titul po návrate do súťažného kolotoča po pauze zavinenej zranením. V máji zverenka trénera Petra Hubera nenašla premožiteľku v Gifu a vo Fukuoke, v prvej polovici júna v Surbitone. Turnaj v Ilkey (dotácia 100.000 amerických dolárov) bol pre Rybárikovú súčasťou prípravy na prestížny Wimbledon.