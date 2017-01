Fantastické! Velez-Zuzulová vyhrala slalom, Vlhová je druhá

Na snímke slovenská lyžiarska Veronika Velez-Zuzulová na trati prvého kola v slalome v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Semmeringu 29. decembra 2016. Foto: TASR/Pavel Neubauer Na snímke slovenská lyžiarska Veronika Velez-Zuzulová na trati prvého kola v slalome v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Semmeringu 29. decembra 2016. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Záhreb 3. januára (TASR) - Veronika Velez-Zuzulová vyhrala záhrebský slalom v rámci Svetového pohára. Druhá Slovenka Petra Vlhová skončila na druhom mieste.





Dvojnásobné zastúpenia na pódiu, má Slovensko len len druhýkrát v histórii poTradične prvé novoročné podujatie Svetového pojára alpských lyžiarok na kopci Sljeme nad Záhrebom dostalo veľkú zápletku hneď v úvode, keď favoritka číslo 1 Američanka Mikaela Shiffrinová nedokončila svoju jazdu. Fenomenálnej slalomárke sa to stalo po prvý raz od pretekov v Semmeringu v roku 2012, kde triumfovala prvýkrát v kariére Velez-Zuzulová. Medzitým v rámci Svetového pohára absolvovala 31 slalomov a až 22 z nich bolo víťazných.Shiffrinová sa rozbehla dobre, po úvodnom medzičase zaostávala o 7 stotín za Velez-Zuzulovou, ale po druhý medzičas už nedošla. Pravdepodobne nerovnosť na trati bola dôvodom, že ju vyhodilo z ideálnej stopy a ďalej už nepokračovala. "Narazila som na niečo a bolo po šanciach. Nikto to nemá rád, ale čo už. Je to však znamenie, že momentálne nejazdím čisto. Viem, z čoho to pramení, preto sa toho až tak nebojím," uviedla vedúca žena SP Shiffrinová v reakcii pre ORF.



