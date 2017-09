FANTÁZIA: Krasokorčuliari Myslivečková a Csölley postúpili na ZOH 2018

Na snímke česko-slovenský tanečný pár Lukáš Csölley (Slovensko) a Lucie Myslivečková (Česko). Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

KĽDR s prvou olympijskou miestenkou

Oberstdorf 30. septembra (TASR) - Slovenskí krasokorčuliari Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley v sobotu o získali miestenku na ZOH 2018 v Pjongčangu. Po voľných tancoch na olympijskej kvalifikácii v nemeckom Oberstdorfe na tradičnom podujatí pod názvom Nebelhorn Trophy obsadia najhoršie šieste miesto, čo im vynieslo účasť na olympiáde.Tanečníci v Oberstdorfe bojovali o posledných šesť olympijských miesteniek. Pôvodne ich bolo v hre len 5, ale Dánsko vrátilo ich "kvótaplac" pre súťaž tancov na ZOH 2018. Uchádzalo sa o ne 16 z 18 štartujúcich párov. Slovenskí reprezentanti figurovali po štvrtkovom krátkom tanci na šiestej priečke zaručujúcej postup do Pjongčangu. Výkonom 55,97 len o dva body zaostali za ich osobným maximom na Ondrej Nepela Trophy 2016. Voľný tanec im vyšiel dobre, vytvorili si ziskom 87,25 bodov osobné maximum a aj celková známka 143,22 je najlepšia v ich kariére. Preskočili Fínov a reprezentantov z Litvy, a hoci sa pred nich v celkovom poradí dostali Česi aj Juhokórejčania, stačilo to.Slovensko už jednu krasokorčuliarsku miestenku na ZOH v Pjongčangu má vďaka sólistke Nicole Rajičovej, ktorá ju pre krajinu získala na posledných MS v súťaži žien.Prvými športovcami z KĽDR, ktorí sa kvalifikovali na budúcoročné zimné olympijské hry v susednej Kórejskej republike, sa stali krasokorčuliari Ryom Tae Ok a Kim Ju Sik v súťaži športových dvojíc.Severokórejčania postúpili do Pjongčangu vďaka šiestemu miestu na olympijskej kvalifikácii v nemeckom Oberstdorfe, tradičnom podujatí pod názvom Nebelhorn Trophy.Na Kórejskom polostrove je vyostrené napätie po nedávnom jadrovom teste KĽDR a odpálení niekoľkých rakiet. Predstavitelia Kórejskej republiky dúfajú, že sa ich sused zúčastní na hrách a veria, že kvalifikácia krasokorčuliarov by tomu mohla výrazne pomôcť. KĽDR bojkotovala olympiádu v Soule v roku 1988. Informovala agentúra AP.