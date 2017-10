Fanúšik Evertonu s dieťaťom na rukách udrel hráča Lyonu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 20. októbra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Everton zrejme bude čeliť disciplinárnemu konaniu. Dôvodom je incident vo štvrtkovom zápase Európskej ligy UEFA 2017/2018 s francúzskym Olympique Lyon (1:2).V 64. minúte sa po súboji domáceho kapitána Ashleyho Williamsa a brankára Lyonu Anthonyho Lopesa pri bránke hostí strhla šarvátka, do ktorej sa zapojili viacerí hráči obidvoch mužstiev. Blízko k zábranám, pri ktorých futbalisti do seba strkali, sa dostal aj jeden priaznivec Evertonu a dvakrát udrel do hlavy hráča hostí. Domáci fanúšik mal na rukách malé dieťa, no i napriek tomu sa neváhal zapojiť do potýčky.K incidentu sa po stretnutí pre britskú televíziu BT Sport vyjadril Williams: