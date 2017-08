Fanúšikovia chystajú spevník piesní Deža Ursinyho

Dežo Ursíny, archívne foto . Foto: pokec.sk Foto: pokec.sk

Bratislava 18. augusta (TASR) - Spevník, ktorý bude mapovať piesňovú tvorbu legendárneho hudobníka, skladateľa a speváka Deža Ursinyho, pripravujú tvorcovia z Banskej Bystrice. Publikáciou chcú širokej verejnosti priniesť možnosť zahrať a zaspievať si Ursinyho skladby a prekonať mýtus, že jeho piesne sú nedotknuteľné a nehrateľné.Zrod spevníka inicioval banskobystrický študent a hudobník Juraj Havlík, ktorý si Dežove piesne nosil v slúchadlách každé ráno do školy. Postupne sa k jeho tvorbe dostával bližšie, spoznával Ursinyho premeny v čase, Štrpkovu lyriku, zložité hudobné a textové postupy. "komentoval Havlík svoje začiatky s Dežovými piesňami. Ako ďalej uviedol, práve vtedy, keď začal s gitarou v ruke objavovať čaro Ursinyho skladby, vznikol nápad zapísať tieto skladby do spevníka.K spolupráci prizval svojich priateľov hudobníkov - Martina Nováka a Juraja Gažmerčíka, s ktorými niekoľko mesiacov cizelovali akordový zápis primárne určený pre gitaru či klavír.vysvetlil Havlík.O výtvarnú stránku spevníka sa postarala ďalšia Dežova fanúšička, absolventka Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) Elena Čániová. Práve vďaka ilustráciám a originálnym spomienkam, ktoré dokresľujú vznik jednotlivých piesní, spevník nebude iba užitočnou, ale aj zberateľskou publikáciou. Vyjsť by mal na jeseň, kedy si pripomenieme Ursinyho nedožité 70. narodeniny.Spevník bude prvým vydavateľským počinom projektu Literárna bašta z Banskej Bystrice, ktorý z verejných zdrojov podporil aj Fond na podporu umenia. Široká verejnosť môže vznik publikácie podporiť prostredníctvom internetovej kampane na portáli StartLab.TASR informoval Slavo Sochor z projektu Literárna bašta.