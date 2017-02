Fanúšikovia Depeche Mode nespia. O polnoci vydá skupina nový singel

Zľava Andrew Fletcher, Dave Gahan a Martin Gore z britskej skupiny Depeche Mode pózujú fotografom pred tlačovou konferenciou v rámci prezentácie nového albumu a blížiaceho sa turné 11. októbra 2016 v Miláne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) - Multiplatinová kapela Depeche Mode vydá dnes o polnoci nový singel Where's The Revolution. Skladba, ktorú sľúbili fanúšikom už počas tlačovej konferencie na jeseň minulého roku v Miláne, je prvou novou nahrávkou skupiny za posledné štyri roky a prvou ukážkou z ich nadchádzajúceho 14. štúdiového albumu Spirit, ktorý vyjde 17. marca.Spirit je prvou platňou, na ktorej Depeche Mode spolupracovali s producentom Jamesom Fordom zo Simian Mobile Disco, známym zo spolupráce s formáciami Foals, Florence & The Machine či Arctic Monkeys. Stane sa tak nasledovníkom megaúspešného albumu Delta Machine z marca 2013, ktorý debutoval na 1. priečkach hitparád v 12 krajinách. Album už stihol nazbierať pozitívne ohlasy u kritiky.Depeche Mode podporí vydanie nového albumu rozsiahlym svetovým turné, kde dajú novým i celoživotným fanúšikom ďalšiu šancu zažiť živé vystúpenie kapely. Prvú časť Global Spirit Tour uvidí viac ako 1,5 milióna fanúšikov na 34 koncertoch v 21 krajinách naprieč celou Európou. Po skončení európskej časti turné sa Depeche Mode v lete presunie do Severnej a Južnej Ameriky, kde bude turné pokračovať.Skupina nevynechá ani Slovensko, predstaví sa 20. mája na futbalovom štadióne Pasienky v Bratislave. Vstupenky sú dostupné v sieti Eventim a na webovej stránke vivien.sk. TASR informovala PR manažérka koncertu Lucia Šuková.