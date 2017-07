Fanúšikovia Spartaka Trnava chodia spoločne darovať krv už desať rokov

Ilustračnásnímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Trnava 25. júla (TASR) – Už desať rokov chodia fanúšikovia Spartaka Trnava spoločne darovať krv do trnavskej fakultnej nemocnice (FN). Prvý odber sa uskutočnil 26. a 27. júla 2007, kedy najvzácnejšou tekutinou prispelo 48 priaznivcov futbalového klubu. Prišli na podnet fanúšika s prezývkou SHiFTeR, ktorý upozornil na nedostatok krvi vo FN.informoval TASR generálny sekretár občianskeho združenia Bíli Andeli Štefan Horváth. Od roku 2010 sa, ako dodal, akcia s názvom Červeno-čírna kvapka krvi koná v pravidelných štvrťročných intervaloch, vždy v posledný piatok v mesiacoch január, apríl, júl a október. Darcovia si tak môžu vopred naplánovať svoj čas, aby sa mohli stretnúť so svojimi kamarátmi z tribún.Od apríla 2012 je darcovská akcia pomenovaná po Ladislavovi Kunovi, hráčskej legende a prezidentovi klubu, ktorý zaviedol tradíciu, že Spartak venuje darcom vstupenku na najbližší domáci zápas.informoval Horváth.V piatok 29. júla sa vrátia darcovia na miesto, kde pred desiatimi rokmi začínali. O 8. hodine sa zídu pred radnicou na Hlavnej ulici a odtiaľ pôjdu spoločne do nemocnice. Jubilejný 40. odber je naplánovaný na piatok 27. októbra.