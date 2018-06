Fanúšikovia vypískali Pogbu napriek víťazstvu Francúzska

Francúzsky futbalista Paul Pogba. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nice 2. júna (TASR) – Francúzski futbaloví reprezentanti dosiahli ďalšie víťazstvo v záverečnej príprave na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v Rusku. V Nice zdolali v prestížnej konfrontácii Talianov 3:1, hoci tréner Didier Deschamps urobil v porovnaní s pondelňajším triumfom nad Írmi 2:0 až sedem zmien v zostave.Hre "Les Bleus" to však neublížilo a už v 29. minúte viedli o dva góly, keď sa presadili Samuel Umtiti a Antoine Griezmann z pokutového kopu. Talianov vrátil do hry v 39. minúte Leonardo Bonnuci, posledné slovo mali v 63. minúte opäť domáci, keď na konečných 3:1 upravil Ousmane Dembele.povedal Deschamps. Aj napriek víťazstvu nad silným súperom sa z tribún ozýval piskot na adresu stredopoliara Paula Pogbu, ktorý bol na trávniku do 86. minúty.dodal kapitán majstrov sveta z roku 1998.Francúzsko nastúpi v generálke na MS v sobotu 9. júna proti USA. V C-skupine si postupne zmeria sily s Austráliou, Peru a Dánskom. Taliansko sa na záverečný turnaj nekvalifikovalo prvýkrát od roku 1958, keď v barážovom dvojzápase nestačilo na Švédsko po výsledkoch 0:0 a 0:1.