Farage spôsobil, že belgickí politici bránia povesť jednotnej krajiny

Brusel 4. mája (TASR) - Belgické médiá v piatok ocenili, že súčasný premiér Charles Michel, ako aj jeden z bývalých premiérov a terajší europoslanec Guy Verhofstadt ironicky zareagovali na vystúpenie britského europoslanca Nigela Faragea, ktorý vo štvrtok v pléne Európskeho parlamentu (EP) uviedol, že Belgicko nie je krajina, ale umelý výtvor.Charles Michel vo štvrtok v pléne europarlamentu ako v poradí piaty národný líder jednej z 28 členských krajín EÚ predniesol svoje predstavy o budúcnosti Únie. Farage, ktorý sa netají svojim euroskepticizmom a ktorý bol jedným z hlavných tribúnov volajúcich po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, v následnej rozprave spochybnil Belgičanov ako jednotnú krajinu.povedal pred šéfom belgickej federálnej vlády. Farage pripomenul, že v Belgicku existujú dve spoločenstvá (Valóni a Flámi), ktoré hovoria dvoma rôznymi jazykmiodpovedal s odkazom na Michelov jasný proeurópsky a prointegračný prejav.Farage svoj prejav ukončil tým, že brexit bol len začiatkom procesu rozpadu európskeho projektu,Belgický premiér sa nenechal vykoľajiť týmto výstupom a poďakoval Farageovi zapre budúcnosť Belgicka. Zároveň mu pripomenul, že brexit sa zatiaľ nejaví ako príliš úspešný projekt.upozornil Michel na problémy Británie, kde otázka brexitu vedie k oslabovaniu konzervatívnej vlády a krajinu názorovo rozdeľuje na dva tábory.Na Farageov prejav zareagoval aj bývalý belgický premiér Verhofstadt, predseda politickej skupiny liberálov a demokratov v EP (ALDE) a parlamentný koordinátor pre brexit.uviedol Verhofstadt. Bola to narážka na skutočnosť, že dve zo štyroch Farageových detí majú britské aj nemecké pasy. Britský europoslanec to priznal v apríli tohto roku. To znamená, že jeho deti aj napriek brexitu budú môcť naplno využívať právo na voľný pohyb v priestore EÚ a Farage ako ich biologický otec môže požiadať o nemecké občianstvo.Farage má štyri deti, dve so svojou nemeckou manželkou Kirsten Mehrovou, s ktorou od minulého roku nežije v spoločnej domácnosti.