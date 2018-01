Farage žiadal zaradenie finančných služieb do rokovaní o brexite

Na archívnej snímke Nigel Farage Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. januára (TASR) - Najznámejší politický aktivista za odchod Spojeného kráľovstva z EÚ a britský europoslanec Nigel Farage sa v pondelok na vlastnú žiadosť stretol v Bruseli s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom. Toto stretnutie využil na výzvu pre EÚ, aby zahrnula dôležitý sektor služieb a najmä finančných služieb v Británii do pripravovaných rozhovorov o budúcich obchodných vzťahoch medzi EÚ a Britániou.skonštatoval Farage po stretnutí s Barnierom. Britský europoslanec si vymohol toto stretnutie, aby tlmočil názor 17,4 milióna Britov, ktorí v júni 2016 hlasovali v referende za odchod svojej krajiny z Únie.Barnier na toto stretnutie pristal, aby dokázal, že je otvorený komunikácii s politikmi všetkých názorov.Jeho stretnutie s Barnierom však nebude mať žiaden priamy vplyv na rokovania o brexite, ktoré musia byť dokončené skôr, ako Spojené kráľovstvo opustí EÚ - stanovený termín je 29. marec 2019.uviedol Farage na svojom účte na Twitteri po prijatí u Barniera. Probrexitový aktivista upozornil, že sektor finančných služieb by mal byť zahrnutý do akejkoľvek budúcej obchodnej dohody medzi Bruselom a Londýnom, čo však Barnier vylúčil.Farage zároveň skonštatoval, že Barnier, prečo došlo k brexitu.dodal bývalý líder Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP).Hlavy vlád a štátov EÚ sa na summite v decembri dohodli na schválení druhej fázy rokovaní o brexite, ktorá bude zameraná na nastavenie budúcich obchodných vzťahov. K prvým rokovaniam by malo dôjsť na jar tohto roku, predtým musí Európska komisia predstaviť hlavné usmernenia pre rokovania o obchodnej dohode, ktoré musia schváliť lídri zostávajúcich 27 krajín Únie.