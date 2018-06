Farkašovský: Problém nie je proces voľby šéfa RTVS, ale zmena kritérií

Na archívnej snímke budova RTVS v Mlynskej doline. Bratislava. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 21. júna (TASR) - Problémom RTVS nie je proces voľby generálneho riaditeľa tejto inštitúcie, ale sú to kritériá na osobnosť šéfa RTVS. A toto návrh Mareka Maďariča (Smer-SD) a Martina Poliačika (nezaradený) nerieši. Počas rozpravy k právnej norme, ktorá má zmeniť spôsob voľby generálneho riaditeľa RTVS, to uviedol Karol Farkašovský (SNS).uviedol s tým, že praktická realizácia novely by priniesla viac problémov ako úžitku.Podľa jeho slov navrhovatelia chcú vylúčiť akékoľvek politické vplyvy pri voľbe riaditeľa RTVS, čo vyzerá šťavnato.upozornil Farkašovský.Aj personálne zloženie zboru voliteľov má garantovať apolitickosť voľby.myslí si.Farkašovský sa preto domnieva, že skôr, ako spôsob voľby, je potrebné sprísniť kritériá na uchádzačov o tento post.dodal.Maďarič Farkašovského upozornil, že ich návrh nie je len o voľbe. Na margo Rady RTVS však poznamenal, že je to najvyšší kontrolný orgán, preto navrhuje vrátiť jej kompetenciu odvolávať generálneho riaditeľa.povedal.Aj Poliačik tvrdí, že ich návrh zvýši kvalitu verejnoprávnej služby a nie je politický, ale rýdzo odborný.odkázal.Renáte Kaščákovej (SaS) sa však nezdá, že s návrhom prichádza Maďarič až teraz ako radový poslanec, keďže bol roky ministrom kultúry.dodala Kaščáková, ktorá za podstatnejšiu ako voľbu riaditeľa považuje otázku financovania RTVS.