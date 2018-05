Farmaceutický koncern Merck zaznamenal v 1. kvartáli pokles zisku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. mája (TASR) - Americký farmaceutický koncern Merck & Co. zaznamenal v 1. kvartáli 2018 pokles zisku. Jeho tržby pritom stúpli, ale zaostali za odhadmi analytikov z Wall Street.Čistý zisk koncernu za tri mesiace do konca marca 2018 klesol na 736 miliónov USD (609,32 milióna eur), čo predstavuje 27 centov na akciu, z 1,55 miliardy USD alebo 56 centov/akcia v rovnakom období vlani.Po úprave o jednorazové položky, vrátane nákladov na fúzie a akvizície, vykázal koncern v prvých troch mesiacoch roka zisk 1,05 USD na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Zacks Investment Research, mu pritom predpovedali zisk 99 centov na akciu.Tržby vzrástli o 6,5 % na 10,04 miliardy USD z 9,43 miliardy USD v 1. štvrťroku 2017. Analytici očakávali, že dosiahnu 10,12 miliardy USD.