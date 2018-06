FARMÁRI BY MALI PREDLOŽIŤ VÝHRADY K ZÁKONU O NÁJME PÔDY

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko prijal zástupcov protestujúcich farmárov 21. júna 2018 v priestoroch NR SR v Bratislave. Protestujúci farmári sú v Bratislave od utorka (19.6.) večera. V stredu (20.6.) sa stretli s prezidentom SR Andrejom Kiskom, podvečer mali rokovať so šéfkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabrielou Matečnou (SNS). Rokovanie so šéfkou agrorezortu sa nakoniec neuskutočnilo. Na snímke vozidlá farmárov pred NR SR 21. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 21. júna (TASR) - Protestujúci farmári by mali zosumarizovať výhrady k zákonu o nájme poľnohospodárskej pôdy. Mali by si vytvoriť stavovskú organizáciu, ktorá by bola partnerom pri rokovaniach. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR musí v najbližšom období vypracovať písomný odpočet splnenia požiadaviek z tzv. Košickej výzvy. Uviedol to vo štvrtok po stretnutí s farmármi predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).