Farmári predložili ministerke G. Matečnej výzvu s 18 požiadavkami

Na snímke hore uprostred ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná prichádza na stretnutie. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Košice 26. apríla (TASR) – Pozemkové a užívateľské vzťahy v poľnohospodárstve a poskytovanie podpôr boli hlavnou témou štvrtkového stretnutia ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej (nominantka SNS) a zástupcov štátnych inštitúcií s vyše 100 farmármi v Košiciach. "Ako sa ukázalo, problémy poľnohospodárstva v súčasnosti nie sú jednoduché, ale sme tu na to, aby sme ich riešili," povedala ministerka po diskusii.Tri desiatky farmárskych združení a iniciatív sa pripojilo ku Košickej výzve, ktorú poľnohospodári predložili na stretnutí. Zahŕňa 18 požiadaviek a návrhov v oblasti pôdy, Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), policajného vyšetrovania a účasti na tvorbe legislatívy. Podľa Jaroslava Jánoša zo Združenia vlastníkov pôdy a farmárov Slovenska výzva pomenúva súčasné problémy agrorezortu.povedal novinárom.Medzi požiadavkami je vytvorenie "Poľnohospodárskej kobry" v rámci rezortu vnútra, vznik vyšetrovacieho tímu, ktorý má preveriť trestné oznámenia od poľnohospodárov, a ustanovenie nezávislého prokurátora na dozorovanie znovuotvorených trestných oznámení. Ďalšou požiadavkou je zachovanie stavu náhradných pozemkov až do celkovej komasácie pôdy, začatie koncepčného procesu sceľovania pôdy, urýchlené schválenie novely zákona, ktorá zamedzí nezákonne obhospodarovať pôdu bez právneho titulu, či zrušenie a prehodnotenie zmlúv Slovenského pozemkového fondu (SPF) s doterajšími užívateľmi. Urýchlene sa má prijať aj zákon, že PPA vyplatí dotáciu, priame platby tomu subjektu, ktorý je vedený v Centrálnom registri nájomných zmlúv a má právny titul k pôde, na ktorú sa dotácia, priama platba viaže.povedala Matečná pre novinárov. To, čo je reálne, na tom sa podľa nej bude pracovať. Ako možnú zmenu uviedla zákon o pozemkových úpravách so zjednodušením komplexných pozemkových úprav, aby sa robili len komasácie.povedala. Ďalšou výzvou v rámci rezortu je podľa nej spolupráca pri vykonávaných kontrolách PPA a SPF či digitalizácia dokumentov v rámci PPA.Štvrtkový dopoludňajší program v Košiciach bol podľa nej venovaný individuálnym stretnutiam s farmármi zo Zemplínskej iniciatívy, a to za prítomnosti generálnej riaditeľky SPF Adriany Šklíbovej a šéfa PPA Juraja Kožucha. Popoludní bola verejná diskusia so zástupcami rôznych združení.V súvislosti s kritikou farmárov na prístup polície košický krajský policajný riaditeľ Juraj Leško odmietol, že by polícia v oprávnených prípadoch nekonala. Zdôraznil však, že riešenie sporov o pôdu v oblasti občianskoprávnych a majetkovoprávnych sporov nepatrí do kompetencie polície, ale súdov, resp. súdneho exekútora.povedal. Preto podľa neho boli v takýchto prípadoch trestné oznámenia odmietnuté alebo trestné konanie bolo zastavené. Správnosť postupu polície podľa neho potvrdil v prípade sťažností aj prokurátor.Naopak, prístup polície vnímajú viacerí farmári ako jeden z problémov.konštatoval Jánoš.Farmár z Gyňova František Oravec vyjadril sklamanie a nespokojnosť s ukončením podujatia.povedal.