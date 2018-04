Farmári sa búria Matečnej rozhodnutiu, možné neprizvanie k rokovaniam označili za dehonestáciu

KOŠICE 10. apríla – Farmári vítajú a prijímajú ponuku ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej na spoločné rokovanie. Chcú však, aby sa uskutočnilo za podmienok, ktoré prispejú k odbornému a spravodlivému riešeniu problémov v poľnohospodárstve. Preto navrhujú, aby sa ministerstvom ponúkané štvrtkové stretnutie presunulo na 24. - 26. apríla v priestoroch obecného úradu v obci Haniska pri Košiciach.

Chcú veriť, že to Pellegrini myslí úprimne

V utorok sa v Haniske pri Košiciach uskutočnilo celoslovenské stretnutie regionálnych farmárov. Rokovali o tom, či sa zúčastnia na štvrtkovom spoločnom stretnutí, ktoré im ponúkla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Na celoslovenskom stretnutí regionálnych farmárov sa zúčastnilo 62 zástupcov farmárov z celého Slovenska. Prítomní boli zástupcovia Združenia vlastníkov a farmárov Slovenska, Združenia vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska, Vidieckej platformy a Občianskej iniciatívy Zemplína.Farmári sa zhodli na tom, že ponuku ministerky pôdohospodárstva vnímajú tak, že konala na pokyn premiéra Petra Pellegriniho. Oceňujú a vážia si, že sa premiér osobne zasadil za riešenie ich problémov a chcú veriť, že to myslí úprimne.V piatok minulý týždeň, keď premiér Pellegrini vyzýval farmárov, aby sa stretli s ministerkou pôdohospodárstva, spomínal, že má ísť o veľké stretnutie. V pondelok však z ministerstva pôdohospodárstva prišlo pozvanie len pre úzku skupinu, konkrétne pre štyroch farmárov. Zároveň ministerka pôdohospodárstva počas uplynulého víkendu v médiách prezentovala informácie, ktoré farmárov znepokojili a zneistili ich vo viere, že dostali od premiéra férovú ponuku, ktorá má skutočne ambíciu riešiť ich problémy.

Nejde o problémy jednotlivcov

„Naše problémy, ktoré sme prezentovali v médiách a na verejných zhromaždeniach a protestoch, sa netýkajú jednotlivcov, ale veľkého množstva súkromne hospodáriacich roľníkov. Ide o celoslovenský, nielen lokálny problém, ktorý chceme riešiť spoločne. Preto nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa na rokovaní s kompetentnými zúčastnila len ministerstvom navrhnutá úzka skupina farmárov,“ uviedol Jaroslav Jánoš, jeden zo spoluorganizátorov minulotýždňového košického protestu farmárov.Preto sa farmári na svojom utorkovom stretnutí zhodli na tom, že na rokovaní so zástupcami štátu sa musí zúčastniť väčšia, reprezentatívna vzorka ich zástupcov, ktorá komplexne bude prezentovať problémy, ktoré trápia ich a slovenské poľnohospodárstvo. Patrik Magdoško z Občianskej iniciatívy Zemplína považuje za dehonestáciu práv farmárov, ktorí boli poškodení na poliach, aby neboli prítomní na stretnutí s ministerkou Matečnou. Takisto požaduje, aby na budúcom stretnutí boli prítomní aj zástupcovia médií.Farmári zároveň vytýčia hlavné okruhy tém, ktoré chcú so zástupcami štátu otvoriť. Sú pripravení stretnúť sa 24. - 26. apríla na Obecnom úrade v Haniske, ale tak, ako to bolo prezentované premiérom Pellegrinim, že pôjde o "veľké stretnutie“. Ministerku pôdohospodárstva pozývajú na spoločné stretnutie, ktoré sa môže uskutočniť kdekoľvek.„Na záver chceme zdôrazniť, že nám nejde o politiku. My bojujeme za prežitie malých a stredných farmárov, ktorých rodiny pracovali na poli už niekoľko generácií. Na nás stojí aj budúcnosť potravinovej bezpečnosti tejto krajiny,“ zdôraznil Oravec.