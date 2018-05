Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 2. mája (TASR) - Farmári v piatok 4. mája zaplnia cesty. Poľnohospodári tak pokračujú v protestoch na traktoroch kvôli neochote štátu riešiť ich problémy. Informovala o tom Lucia Gallová, prezidentka Vidieckej platformy.Podľa jej informácií v piatok medzi 12:00 až 14:00 hod. vyrážajú farmári na traktoroch do krajských a vybraných okresných miest.uviedla.zopakoval František Oravec, farmár z okolia Košíc, minulotýždňové rozhorčenie väčšiny farmárov, ktorí sa zúčastnili rokovania, ktoré za štát viedla šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS).Z vyjadrení, ktoré ministerka po skončení stretnutia poskytla médiám, podľa Gallovej farmári nadobudli obavu, že Gabriela Matečná neberie problémy poľnohospodárov vážne. Utvrdili ich podľa nej v tom, že musia spoločne pokračovať v protestoch po celom Slovensku.Aktuálne potvrdené mestá a trasy, kde sa tzv. Traktorový protest uskutoční sú podľa Gallovej uvedené na adrese: https://www.facebook.com/events/2027892567426187/Ešte koncom minulého týždňa podľa Gallovej farmári vyšpecifikovali päť najaktuálnejších problémov v poľnohospodárstve, ktoré požadujú okamžite riešiť. K nim tento týždeň pribudol šiesty, vyplývajúci z novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Do platnosti vstúpila začiatkom mája a hrozí, že mnohým farmárom spôsobí problémy s vyčlenením náhradného užívania pozemkov.poznamenala Gallová.Pripomenula zároveň, že farmári žiadajú vytvoriť nezávislý vyšetrovací tím so zapojením vyšetrovateľov z EÚ na vyšetrenie subvenčných podvodov a trestných oznámení pochádzajúcich od poľnohospodárov. Tí požadujú prijať novelu zákona číslo 140 z roku 2014, v ktorej bude ukotvené obmedzenie nadobúdania pôdy podľa výmery a len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území SR.Farmári podľa prezidentky Vidieckej platformy žiadajú tiež zachovať stav náhradných pozemkov až do celkovej komasácie pôdy, ako to bolo v pôvodnom znení paragrafu 15 v zákone číslo 330 z roku 1991, a ktorý z daného zákona vypadol bez adekvátnej náhrady a alternatívy.Poľnohospodári chcú tiež prehodnotiť, či zrušiť zmluvy Slovenského pozemkového fondu (SPF) s doterajšími užívateľmi a zaviesť riadne, korektné a transparentné pravidlá prideľovania pôdy tak, aby sa k pôde SPF prednostne dostali miestni mladí a malí poľnohospodári.informovala Gallová.Farmári podľa prezidentky Vidieckej platformy požadujú vytvoriť tzv. Komisiu poľnohospodárov ako strategického a poradného partnera MPRV SR.dodala Gallová.