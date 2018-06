Farmári vyrazili na traktoroch z Michaloviec do Bratislavy

Na snímke štart protestu farmárov 18. júna 2018 v Michalovciach. Farmári sa na svojich poľnohospodárskych strojoch rozhodli na protestnú jazdu z Michaloviec do Bratislavy, kde budú protestovať za lepšie podmienky v poľnohospodárstve. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Michalovce 18. júna (TASR) – Farmári vyrazili v pondelok ráno na traktoroch z Michaloviec do Bratislavy, kde chcú upozorniť na svoje problémy. Po trase sa k nim majú na strojoch pridať aj ďalší protestujúci. Do hlavného mesta by mali doraziť v utorok (19.6.) približne o 19.00 h.uviedol pre TASR Patrik Magdoško zastupujúci Iniciatívu poľnohospodárov, ktorá zastrešuje malých a stredných farmárov z celého Slovenska, s tým, že doteraz k nemu nedošlo.Takúto formu protestu zvolili preto, že už inú možnosť nevidia.zdôraznil. Na otázku či sú tam vítaní, odpovedal, že uvidia. Ľudia však podľa neho túto iniciatívu vnímajú pozitívne, podporujú ich v tom.Do hlavného mesta by mali dôjsť v utorok približne o 19.00 h.vysvetlil. V stredu (20.6.) chcú okrem iného navštíviť parlament a hlavné body v meste.Počas cesty na západ sa k nim podľa Magdoška budú farmári pripájať, ale aj odpájať.spomenul s tým, že z každého regiónu, napríklad Zemplína, Abova či Spiša dôjdu zástupcovia až priamo do hlavného mesta. Spomenul, že na minulom proteste bolo 550 strojov.podotkol s tým, že teraz ide o celoslovenskú akciu.vyčíslil.Z Michaloviec smerujú na Košice, Rimavskú Sobotu, Lučenec, v Detve prespia.priblížil trasu Magdoško.Protestnou jazdou chcú farmári apelovať na urýchlené riešenie ich roky sa vlečúcich problémov, ktoré spísali v Košickej výzve. Z nej považujú za kľúčové vytvorenie špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ktorý prešetrí prípady utláčaných farmárov, ďalej zabezpečenie toho, aby Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah. Za kľúčové považujú tiež vytvorenie korektných a transparentných pravidiel prideľovania pôdy. Počas protestu budú tiež upozorňovať na dôležitosť malých a stredných farmárov.