Fashion LIVE! 2017 otvorí exkluzívna premiéra novej kolekcie Jakuba Polanku a krst špeciálneho vydania magazínu LÁV

Oficiálny program Fashion LIVE!

SAVE THE DATE:

BRATISLAVA 2. októbra 2017 (WBN/PR) -Český dizajnér Jakub Polanka sa po účasti na nultom ročníku Fashion LIVE! opäť vracia na slovenskú módnu scénu a pri tejto výnimočnej príležitosti uvedie svoju najnovšiu kolekciu SS18. V utorkový večer, teda deň pred oficiálnym otvorením trojdňového podujatia Fashion LIVE!, predvedie aktuálne modely, ktoré zažijú svoju absolútnu premiéru. „Aj keď mám práve teraz šicí maratón, veľmi sa teším na skvelú partiu a atmosféru, ktorá na Fashion LIVE! bude. Na samotnú prehliadku sa zatiaľ tešiť nedokážem, pretože ma stresuje predstava, koľko práce nás všetkých čaká. Nakoniec to ale vždy stojí za to,“ priblížil známy dizajnér.Večer sa po prehliadke zďaleka nekončí a pokračuje krstom špeciálneho vydania, ktoré bude venované práve módnemu podujatiu Fashion LIVE! a všetkým tohtoročným zúčastnením dizajnérom. „Tvorivý tím magazínu LÁV má veľkú radosť, že môže spolu s Fashion LIVE! prepájať módu, lásku a kreativitu. Prostredníctvom módneho vydania zhmotňujú bez obmedzení svoje vízie návrhári, stylisti, makeupartisti, vlasoví stylisti či fotografi ako svoj odkaz pre fanúšikov módy,“ vyjadril sa šéfredaktor magazínu LÁV Radomír Brhlík.O krst nového čísla LÁV sa postará samotný dizajnér Jakub Polanka, ktorý bude aj súčasťou odbornej poroty a spoločne s ďalšími porotcami rozhodne o udelení Fashion LIVE! Awards. „Veľmi sa tešíme, že po nultom ročníku Fashion LIVE!, kedy sme Jakuba uviedli na našom móle, je naozaj skvelé mať ho na podujatí opäť. Zároveň sa nevieme dočkať, kedy si budeme môcť listovať v špeciálnom vydaní magazínu LÁV venovanému projektu Fashion LIVE! a novým kolekciám dizajnérov. Tešíme sa, že jeho krstným otcom bude práve Jakub,“ povedala manažérka projektu Zorka Husarčíková.Trojdňové módne podujatie bude prebiehať od stredy 18. októbra do piatka 20. októbra tradične v priestoroch Starej tržnice. Kvalitnú slovenskú i zahraničnú tvorbu si nadšenci módy budú môcť pozrieť nielen počas samotných prehliadok, ale aj v dizajnérskych showroomoch rozmiestnených na poschodí, kde bude možné si originálne kúsky z aktuálnych kolekcií aj zakúpiť.V prvý deň podujatia si návštevníci vychutnajú kolekcie študentov odevného dizajnu zSvoje najnovšie kolekcie ďalej predstavia dizajnéri, poľská dizajnérkaa módna značka. Zaujímavosťou tohtoročného podujatia bude samostatný blok prehliadokvenovaný udržateľnej móde. V rámci neho predvedú modely značkya návrhárkaŠtudenti z maďarskej školyotvoria druhý prehliadkový deň vo štvrtok. Po nich bude nasledovať slovenská značka, dizajnérkyčeský dizajnérso spoločne vytvorenou kolekciou, ako aj pánska značkaPosledný deň bude patriť študentom odevného dizajnu zpo ktorých budú prezentovať svoju tvorbu mladí módni tvorcovia. Uvidíme aj novú kolekciu obľúbenej dizajnérkyj, módne značkyčia chýbať nebudú ani zahraniční hostiaz Ukrajiny az Nemecka. Večer uzavrú tri víťazky súťaže, ktoré predvedú kolekcie na zadanú tému „Sparkling life“. Vyvrcholením módneho podujatia bude odovzdávaniepre najlepšieho mladého dizajnéra –. Srdečne vás pozývame na tento štvordňový módny maratón, kde uvidíte to najlepšie z domácej i zahraničnej módnej tvorby.o 19:00 hod –(Jakub Polanka a krst magazínu LÁV) – Stará tržnicaod 16:00 do 22:00 hod –– Stará tržnicaPredaj lístkov je spustený na www.fashionlive.sk/sk/listky style="text-decoration: underline">Fashion LIVE! 2017 otvorí exkluzívna premiéra novej kolekcie Jakuba Polanku a krst špeciálneho vydania magazínu LÁV © SITA Všetky práva vyhradené.