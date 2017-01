Fašiangy v pravnianskej doline oživia Zimné slávnosti Hornonitria

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nitrianske Pravno 31. januára (TASR) - Fašiangy v obciach pravnianskej doliny v okrese Prievidza oživí opäť po roku cyklus podujatí ľudovej kultúry Zimné slávnosti Hornonitria. Tie v termíne od 4. februára do 4. marca ponúknu viacero vystúpení folklórnych skupín, výstavu či jarmok ľudových remesiel."Projekt Zimné slávnosti Hornonitria zahŕňa šesť podujatí, ktoré sa vo fašiangovom období konajú v obciach pravnianskej doliny. Ich cieľom je zachovávanie ľudovej kultúry v regióne hornej Nitry, vyhľadávanie a mapovanie tradičného zvykoslovia, jeho spracovávanie do scénických programov a popularizácia medzi širokou verejnosťou," priblížila Bibiána Šimová z Regionálneho kultúrneho centra (RKC) v Prievidzi, ktoré je jedným z organizátorov podujatia.Zimné slávnosti otvorí 4. februára vernisáž výstavy Tajomstvo remesla šitej čipky a sieťovania Boženy Tomanovej z Poruby a drotárskych prác Tibora Bartoša z Nedožier-Brezian v obradnej miestnosti Obecného úradu v Nitrianskom Pravne, po nich to bude v Pravenci vystúpenie folklórnych súborov z hornej Nitry, ktoré sa predstavia so svojimi žartovnými programami, ľudová muzika a ochutnávka fánok.Detským folkloristom bude patriť 12. február, v takmer rovnomennom podujatí Deň detského folklóru sa v Dome kultúry v Porube predstavia malí folkloristi z obcí pravnianskej doliny. Na jedného z významných folkloristov hornej Nitry si verejnosť zaspomína na Pamätnici Jozefa Strečanského 18. februára v Dome kultúry v Poluvsí. Predstavia a zasúťažia si tam aj inštrumentalisti – neprofesionálni interpreti ľudovej piesne. Ako hosť sa predstaví Erik Kadlíček s ľudovou hudbou.Zimné slávnosti budú pokračovať Súzvukmi, podujatím venovaným speváckym skupinám spolkov Karpatských Nemcov, ktoré pôsobia na území pravnianskej doliny. Jeho dejiskom bude 25. februára Dom kultúry v Tužine, kde sa okrem speváckych skupín ako hosť predstaví mužská spevácka skupina Lidovec zo Solčian.Tohtoročné Zimné slávnosti Hornonitria uzavrie stretnutie remeselníkov v Dome kultúry v Malinovej 4. marca na podujatí Majstri pravnianskej doliny. Malinovú prídu navštíviť aj umeleckí kováči z Nitrianskeho Pravna.Cyklus podujatí pripravilo RKC v Prievidzi, občianske združenie Hornonitrie a obce pravnianskej doliny.