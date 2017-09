Faux pas nórskej televíze. Diváci prišli o rozhodujúce kilometre

Pre slovenského cyklistu sa to nakoniec skončilo výborne a získal tretí majstrovský titul v sérii, no faux pas nórskej televízie TV2 bolo na svete a zniesla sa na ňu veľká vlna kritiky. Za chybou mal byť podľa vyhlásenia televízie výpadok elektrickej energie na jednom z bergenských mestských kopcov Flöyen. "Mali sme pokrytie počas celých pretekov, ale výpadok elektriny na Flöyene spôsobil, že sme ho stratili. Samozrejme, je to veľmi smutné, ale existujú veci, ktoré nikdy nemôžete garantovať na 100 percent. Najdôležitejšie je, že prenos pokračoval, aj keď sme mali mať všetky kamery," uviedol pre denník Bergens Tidende tlačový manažér televízie Jan-Petter Dahl.Počas výpadku "odišli" všetky kamery na motocykloch a vo vzduchu, obraz vysielali iba fixné na poslednom kilometri. Diváci na celom svete mohli sledovať, ako pelotón dostihol Alaphilippea a Sagan získal tretí dúhový dres za sebou.