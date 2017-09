Favorit bol československý projekt, hovorí jeho konštruktér P.Hrdlička

Škoda Favorit, ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Mladá Boleslav 25. septembra (TASR) – Favorit nebol český, ale skutočne československý projekt. Peter Hrdlička, konštruktér legendárneho automobilu, ktorý bol na trh uvedený presne pred tridsiatimi rokmi, to zdôraznil na dnešnom slávnostnom ceremoniáli, na ktorom mu v rámci oficiálnej návštevy predsedu Národnej rady SR Andreja Danka v Českej republike odovzdali medailu a pamätný list.upozornil Hrdlička. Ako príklad spomenul Sandrik Dolné Hámre, Výskumný ústav plastov v Nitre, ZVL Dolný Kubín, VAP Prešov či BAZ Bratislava. Legenda, ktorá stvorila legendu, ako Hrdličku nazval predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jan Hamáček, sa teší, že Škodu Favorit ocenili nielen doma, ale že ho za výnimočné auto označili aj v zahraničí.Receptom na úspech bolo podľa Hrdličku to, že auto bolo vyvíjané tak, aby svojmu majiteľovi naozaj vydržalo.dodal už 83-ročný Hrdlička.Okrem Hamáčka, ktorý upozornil, že nebyť favoritu, nevstúpil by Volkswagen do mladoboleslavskej Škody a nenastal by rozmach výroby, ocenil Hrdličkovu prácu i šéf slovenského parlamentu.uviedol Danko.Stretnutie s Petrom Hrdličkom i odhalenie Lavičky Václava Havla v Mladej Boleslavi bolo súčasťou dnešného programu slovenskej delegácie pod vedením predsedu NR SR v Českej republike. Predpoludním sa uskutočnilo stretnutie s predsedom českej vlády Bohuslavom Sobotkom. V utorok čaká Danka oficiálne rokovanie s Hamáčkom i predsedom Senátu ČR Milanom Štěchom, takisto ho prijme pražský kardinál Dominik Duka. Danko sa stretne i s krajanmi, zúčastní sa na oficiálnej prezentácii knihy muzikologičky Agáty Schindler Maličká slzička – Nacizmus a jeho ničivé dôsledky v životoch stredoeurópskych hudobníkov.