FBI považuje Kushnera za cenného svedka v kauze ovplyvňovania volieb

Jared Kushner. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. mája (TASR) - Jared Kushner, zať a poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa, údajne svojho času navrhol ruskému veľvyslancovi v USA Sergejovi Kisľakovi, aby na komunikáciu Trumpovho tímu s Moskvou umožnil použiť svoj zabezpečený diplomatický kanál.Napísal to v piatok denník The Washington Post, podľa ktorého sa takáto možnosť zvažovala kvôli tomu, aby ľudia v Trumpovom okolí mohli udržiavať kontakt s Moskvou a nemuseli sa pritom obávať odpočúvania zo strany amerických tajných služieb.Materiál denníka bol údajne napísaný na základe nových utajovaných správ, ktoré unikli z tajných služieb USA a majú za cieľ Trumpovi škodiť. Ide o informácie zo zachytených telegramov a odpočutých telefonátov ruského veľvyslanca v USA.Podľa Washington Postu prišiel Kushner s návrhom na využitie zabezpečených diplomatických komunikačných kanálov na stretnutí s Kisľakom, ktoré sa konalo 1. alebo 2. decembra 2016 v Trump Tower v New Yorku, teda ešte pred Trumpovou inauguráciou. Americký denník napísal, že cieľom Kushnerovej iniciatívy bolo chrániť kontakty rodiacej sa novej administratívy USA s Ruskom pred ich prezradením odchádzajúcej americkej vláde.Kisľaka tento návrh zaskočil, napísal denník, podľa ktorého na inkriminovanej schôdzke bol aj generál vo výslužbe Michael Flynn, ktorý sa neskôr stal Trumpovým poradcom pre národnú bezpečnosť. Túto funkciu však zastával len do 13. februára, keď bol nútený odstúpiť.Biely dom potvrdil, že Kushner sa v decembri stretol s Kisľakom v budove Trump Tower. Bola to údajne len krátka zdvorilostná schôdzka. Biely dom dodal, že v danej miestnosti sa nachádzal aj Flynn.The Washington Post v článku priznal, že prvýkrát získal informáciu o danej Kushnerovej schôdzke s Kisľakom v polovici decembra, a to v anonymnom liste.V článku sa tiež citujú názory súčasných aj bývalých zamestnancov príslušných administratív, ktorí Kushnerov návrh Kisľakovi označili za prejav "neslýchanej naivity".Na decembrovej schôdzke sa údajne hovorilo aj o zorganizovaní schôdzky Trumpových ľudí s Rusmi, ktoré sa malo konať na území tretej krajiny.Denník tvrdí, že stretnutie Kushnera, Kisľaka a Flynna a ďalších prítomných americké tajné služby neodpočúvali.Americká televízia NBC vo svojom spravodajstve uviedla, že Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) považuje Kushnera za cenného svedka pri vyšetrovaní kauzy o vplyve cudzích krajín na výsledok volieb v USA. Televízia súčasne upozornila, že to neznamená, že voči Kushnerovi budú vznesené obvinenia.Agentúra Reuters prišla zasa v piatok s tvrdením, že Kushner zamlčal najmenej tri minuloročné kontakty s Kisľakom, pričom medzi nimi boli aj dva telefonáty v čase medzi aprílom a novembrom 2016. Agentúra sa pritom odvolala na sedem zdrojov medzi súčasnými a bývalými vysokopostavenými štátnymi úradníkmi. Kushnerova advokátka Jamie Gorelicková však medzičasom správu Reutersu spochybnila.Ďalšou možnou oblasťou, v ktorej by Kushner mohol byť vyšetrovaný, je neuvedenie jeho ruských kontaktov v žiadosti o bezpečnostnú previerku. Podľa Gorelickovej šlo však len o administratívnu chybu, ktorá bola odstránená dodatočnou správou o inkriminovaných schôdzkach odovzdanou FBI.Predstavitelia vlády exprezidenta Baracka Obamu sa minulý týždeň boli vyjadrili, že frekvencia Flynnových kontaktov s Kisľakom vyvoláva dostatočné podozrenie ohľadom možnosti, že Trump sa pokúšal vytvoriť priamu komunikačnú líniu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.