FBI vzal do väzby vdovu po strelcovi z gay klubu v Orlande

Vyšetrovatelia FBI, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. januára (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zadržal dnes v meste San Francisco vdovu po strelcovi Omarovi Mateenovi, ktorý vlani v júni usmrtil v gay klube v Orlande na Floride 49 ľudí a 53 ďalších zranil.Noor Zahi Salmanovú vzali dnes ráno do vyšetrovacej väzby. Pred súd by mala predstúpiť už v utorok. Obvinená je z viacerých trestných činov vrátane napomáhania a navádzania k činu a tiež z marenia výkonu spravodlivosti, uviedla spravodajská stanica CBS News.Salmanová sa do San Francisca presťahovala po streľbe v nočnom klube Pulse v Orlande na Floride, kde jej manžela po smrtiacom útoku z 12. júna zneškodnila špeciálna policajná jednotka. Vyšetrovateľom zároveň už dávnejšie povedala, že o zámere svojho manžela vedela a pokúšala sa mu ho vyhovoriť.Mateen (29) počas útoku telefonoval na núdzovú linku 911 a prisahal vernosť teroristickej skupine Islamský štát (IS). Jeho čin je najhorším masakrom svojho druhu v dejinách USA, pričom FBI ho označil ako za teroristický útok, tak aj za zločin z nenávisti.Omar Mateen sa narodil v rodine afganských prisťahovalcov v New Yorku. Bol dvakrát ženatý. Noor Zahi Salmanová bola jeho druhou manželkou, s ktorou mal trojročného syna.