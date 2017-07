FBI zadržal vojaka, ktorý mal prisahať vernosť Islamskému štátu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Honolulu 11. júla (TASR) - Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v pondelok oznámil, že príslušníci jeho špeciálneho zásahového tímu zadržali v sobotu v americkom štáte Havaj vojaka v aktívnej službe, ktorý chcel poskytovať materiálnu pomoc teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Uviedli to agentúry AP a Reuters.Podľa trestného oznámenia podaného na okresnom súde v Honolulu prisahal 34-ročný Ikaika Kang, ktorý predtým slúžil v Južnej Kórei, Iraku a Afganistane, vernosť IS ovládajúcemu rozsiahle územie v Sýrii a Iraku, kde vyhlásil samozvaný kalifát.Kang, ktorý začal slúžiť v armáde len tri mesiace po teroristických útokoch na USA z 11. septembra 2001, sa mal pokúsiť odovzdať islamistom utajované vojenské dokumenty a bezpilotné lietadlo (dron). Ponúkol im aj vojenský výcvik.Agenti FBI vojaka vyšetrovali viac ako rok. Úrad sa domnieva, že Kang, ktorý slúžil na ostrove Oahu, konal osamote.Základňa Schofield Barracks, kde Kanga zadržali, je domovom viac ako 22.000 vojakov a ich rodinných príslušníkov.Americká armáda sa snaží zabrániť opakovaniu udalosti z 5. novembra 2009, keď v civilnej časti vojenskej základne Fort Hood v štáte Texas zastrelil armádny psychológ 13 ľudí a ďalších 42 zranil. Páchateľom bol moslim narodený v USA, ktorý tvrdil, že jeho čin je odplatou pre americké vojenské aktivity v moslimských krajinách. V auguste 2013 bol odsúdený na trest smrti.