FC Barcelona poslala krídelníka Deulofeua na hosťovanie do Watfordu

Na snímke Gerard Deulofeu

Barcelona 30. januára (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona poslal krídelníka Gerarda Deulofeua na hosťovanie do anglického Watfordu. Dvadsaťtriročný Španiel tam bude pôsobiť do konca sezóny.Podľa informácie agentúry AP anglický prvoligista bude platiť hráčovi mzdu. Bližšie podrobnosti zainteresovaní nezverejnili. Deulofeu sa stal hráčom FCB už ako 9-ročný v roku 2003. V prvom mužstve debutoval ako 17-ročný v roku 2011. Hosťoval v Evertone aj v FC Sevilla, Everton ho získal na prestup v roku 2015. O dva roky prestúpil do AC Miláno a v tejto sezóne ho opäť získala Barcelona.