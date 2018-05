FC Liverpool získal Fabinha z AS Monaco

Futbalista Fabinho, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 29. mája (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool sa dohodol s AS Monaco na príchode stredopoliara Fabinha za približne 50 miliónov eur. Brazílčan sa oficiálne stane hráčom Liverpoolu 1. júla, s novým zamestnávateľom podpísal dlhodobý kontrakt.Fabinho pôsobil v AS Monaco od roku 2013 (2013 - 2015 na hosťovaní z Rio Ave), najskôr hral na poste pravého obrancu, postupom času sa presunul na post defenzívneho záložníka. Za "kniežatá" odohral vyše 200 stretnutí, strelil 31 gólov a pomohol im k vlaňajšiemu zisku francúzskeho titulu a účasti v semifinále Ligy majstrov 2016/2017.Liverpool prehral vo finále LM 2017/2018. Dvadsaťštyriročný stredopoliar by mohol byť náhrada za nemeckého reprezentanta Emreho Cana, ktorému v stredu vyprší zmluva a špekuluje sa o jeho odchode do Juventusu Turín.povedal štvornásobný brazílsky reprezentant na klubovej stránke.uviedol viceprezident AS Vadim Vasiljev na twitteri.dodal liverpoolsky tréner Jürgen Klopp.