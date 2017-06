FC VSS Košice nebude hrať Fortuna ligu, klub skrachoval

Hráči VSS Košice, archívna snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 13. júna (TASR) - Klub FC VSS Košice nebude pôsobiť v najvyššej slovenskej súťaži a zároveň zmizne z futbalovej mapy. Košickí futbalisti si síce vybojovali právo účinkovať vo Fortuna lige, ale klub napokon nepodá prihlášku do najvyššej súťaže a končí v ňom aj mládežnícky futbal. Informovali o tom denníky Korzár a Košice:Dnes s odvolaním sa na viaceré zdroje.Prezident FC VSS Košice Blažej Podolák neprihlásil do súťaží riadených Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) ani jeden z mládežníckych tímov a to aj napriek skutočnosti, že podľa zmluvy s mestom Košice mal na mládež dostávať každoročne 300.000 eur.V utorok 13. júna o polnoci uplynie termín na podanie prihlášky do Fortuna ligy. Súčasťou prihlášky má byť viacero podkladov a zmluvné zaviazanie sa, že do 22. júla klub splní kritériá licenčného konania. Košický klub však nespĺňa niekoľko podmienok najmä ekonomického a infraštruktúrneho charakteru. Komisia pre štadióny a ihriská SFZ na nedávnej návšteve košického štadióna v Čermeli konštatovala, že by na ňom bolo nevyhnutné v krátkom čase dobudovať kamerový i turniketový systém a aj osvetlenie. Klub by zároveň požiadal o polročnú výnimku na vyhrievanú hraciu plochu.Prezident klubu Blažej Podolák už údajne nechce viac zadlžovať klub, do ktorého nezískal žiadneho významného investora. Napokon nevyšla ani avizovaná pomoc zo Zenitu Petrohrad, keďže v ruskom klube nastali personálne zmeny vo vedení.Košické A-mužstvo muselo, napriek solídnym športovým výsledkom, opustiť najvyššiu súťaž po sezóne 2014/2015. Dôvodom boli nesplnené ekonomické kritériá pre udelenie licencie.