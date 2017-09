FDP ani zelení nevstúpia do vlády pod vedením Merkelovej za každú cenu

Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb v sídle CDU. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 27. septembra (TASR) - Poprední predstavitelia liberálov z FDP i zelených, teda strán, ktoré by v blízkej budúcnosti mali v Nemecku vytvoriť novú, tzv. jamajskú koalíciu s konzervatívcami z CDU/CSU, dnes dali jasne najavo, že do vlády pod vedením Angely Merkelovej nevstúpia za každú cenu.Predseda FDP Christian Lindner sa pre denník Die Welt vyjadril, že tzv. jamajská koalícia je matematicky možná, avšak voliči dali každej zo štyroch zainteresovaných strán iné poverenie a nevedno, či ich bude možné zjednotiť so záujmami krajiny.FDP je pripravená vstúpiť do koalície, ak spoločné vládnutie povedie k zmenám trendov v nemeckej politike, zdôraznil a na ilustráciu uviedol oblasť vzdelávania a hospodársku politiku. Navyše liberáli sú i za prisťahovalecký zákon podľa kanadského vzoru a za rozumnú energetickú politiku.Ak koalícia so stranami únie a zelenými nebude možná, predložia liberáli svoje argumenty z opozície, naznačil Lindner, ktorý FDP po štvorročnej prestávke doviedol opäť do Spolkového snemu (Bundestagu).Spolupredsedníčka zelených Simone Peterová sa na stránkach denníka Rheinische Post vyjadrila, že nemôže byť ani reči o stanovení hornej hranice pre prijatie utečencov v počte 200.000 ročne. Túto požiadavku bavorskej CSU odmietajú nielen zelení, ale aj FDP a Kresťanskodemokratická únia (CDU) kancelárky Angely Merkelovej. Ak chce CSU vážne rokovať o prípadnej koaličnej spolupráci, mala by sa na to pripraviť, uviedla Peterová.Podľa slov predstaviteľky ľavicového krídla zelených sa ich politika zameriava na ochranu utečencov a rešpektovanie ľudských práv.Nemecké médiá v tejto súvislosti pripomínajú, že v rámci zelených predstavujú iné smerovanie volební lídri strany Katrin Göringová-Eckardtová i Cem Özdemir, ako aj ich doteraz jediný krajinský premiér Winfried Kretschmann z Bádenska-Württemberska, ktorí hlásajú tézu, že by nebolo profesionálne klásť podmienky už pred otvorením koaličných rozhovorov. Priority zelených, na ktorých budú trvať, si však strana musí ujasniť.