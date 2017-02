Febiofest uvedie aj experimenty, napríklad sci-fi videooperu

Experimental je názov najmladšej sekcie Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest. Foto: Citylife.sk Foto: Citylife.sk

Bratislava 13. februára (TASR) - Experimental je názov najmladšej sekcie Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest. Kolážou nájdených filmových materiálov, sci-fi videooperou či dielami, ktoré inšpirovala tvorba francúzskeho impresionistického filmára Jeana Epsteina poteší najmä fanúšikov experimentálneho filmu. Sekcii bude dominovať prvý výber slovenských experimentálnych titulov z národnej súťaže Iné vízie SK. Diváci si ich budú môcť pozrieť po prvý raz na festivalovom plátne od 2. do 8. marca v Kine Foajé.vysvetlil kurátor Martin Kaňuch, ktorý vybral do Iných vízií päť slovenských snímok.Prehliadka slovenského experimentálneho filmu uvedie aj dielo najmladšieho nositeľa Ceny Oskára Čepana, vizuálneho a konceptuálneho umelca Andrása Cséfalvaya - sci-fi príbeh o nekonečnej ceste za vedecko-technologickým pokrokom New Horizons II. Video vzniklo po tom, ako sonda New Horizons v júli 2015 prvýkrát nasnímala povrch Pluta.Milan Mazúr sa vo svojom diele The File: Paradoxically Happiness nechal inšpirovať súčasným francúzskym filozofom Gillesom Lipovetským. Vypovedá o dnešnej konzumnej dobe, o tom, ako zmizli rozdiely medzi hedonizmom a ľahostajnosťou, individualizmom a altruizmom, konzumnosťou a štedrosťou.Z českej experimentálnej kinematografie sa predstaví dokumentárna detektívka H*art On Andrey Culkovej a najnovší počin režiséra Martina Ježka Heidegger v Osvětimi, ktorého tvorba vzniká na klasický filmový materiál, ku ktorému naživo pridáva zvuk. Táto projekcia sa uskutoční v Kine Lumiére.Najznámejší rakúsky festival krátkych filmov VIS Vienna Short pripravil pre bratislavských divákov kolekciu ôsmich experimentálnych filmov rakúskych umelcov.dodal kurátor Daniel Ebner.Tvorbu experimentálneho filmu si budú môcť vyskúšať aj samotní diváci. Kontakt s takmer zabudnutým filmovým pásmom im ponúkne workshop Zvuk vo farebnom filme.TASR informovala Zuzana Kizáková, PR manažérka 24. MFFK Febiofest, ktorý v Bratislave predstaví vyše stovku snímok v desiatich sekciách.