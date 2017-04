FECKO:Novelu o pozemkových spoločenstvách predkladám na májovú schôdzu

Martin Fecko Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. apríla (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné hnutie OĽaNO-NOVA Martin Fecko predkladá na májovú schôdzu parlamentu novelu zákona o pozemkových spoločenstvách. Informoval o tom dnes na brífingu pred odovzdaním svojho poslaneckého návrhu do podateľne NR SR, ktorý by mal riešiť 36, podľa nehookruhov, súčasného zákona. Účinnosť novely navrhuje od 1. augusta 2017.Prvým riešeným okruhom by podľa jeho slov malo byť predkupné právo pri predaji podielu v pozemkovom spoločenstve, pretože to je podľa nehospresnil.Druhým okruhom má byť riešenie rozdrobenosti vlastníctva pozemkov.poznamenal. Tretím okruhom navrhuje poslanec povinnosť, aby sa podiely ponúkané Slovenským pozemkovým fondom museli ponúknuť aj pozemkovému spoločenstvu.Štvrtým okruhom by sa mala Feckova novela vrátiť k obsahu bývalého zákona 181 z roku 1995 v povinnosti súhlasu dvoch tretín podielnikov pri zrušení alebo transformovaní pozemkového spoločenstva.podčiarkol.Ďalšie okruhy v novele podľa Fecka navrhujú zaviesť hmotnú zodpovednosť funkcionárov spoločenstva, ako aj stanovenie veku funkcionára na minimálne 18 rokov. V novele sa tiež navrhuje zníženie počtu členov vo výbore spoločenstva zo súčasných piatich na troch, čo by pomohlo malým spoločenstvám. Opakovaná kandidatúra za člena výboru spoločenstva má byť podľa návrhu novely opozičného poslanca možná.dodal Fecko.