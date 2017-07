Fed bude kľúčové úrokové sadzby zvyšovať len postupne

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. júla (TASR) - Americká centrálna banka Fed bude svoje kľúčové úrokové sadzby zvyšovať len postupne, tak ako doteraz. Uviedla to dnes šéfka Fed Janet Yellenová pred výborom Snemovne reprezentantov pre finančné služby.Fed zároveň plánuje začať v tomto roku s redukciou masívneho nákupu amerických dlhopisov, keďže ekonomika Spojených štátov rastie a zamestnanosť sa zvyšuje.Kľúčovými otázkami však naďalej zostávajú vyhliadky americkej ekonomiky a výdavky novej administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sú jedným zo, povedala Yellenová výboru, pred ktorým vypovedá každý polrok.Ďalšou veľkou neznámou je, či stále nízka inflácia konečne ožije a priblíži sa k cieľovej 2-% úrovni Fedu zo súčasných 1,4 %.Pretrvávajúca slabá inflácia znepokojuje ekonómov, pretože aktuálna nízka miera nezamestnanosti by za normálnych okolností mala tlačiť spotrebiteľské ceny smerom nahor.Yellenová však zopakovala svoj názor, ktorý zdieľajú mnohí americkí centrálni bankári, že nízke tempo rastu spotrebiteľských cien "je čiastočne výsledkom neobvyklej redukcie určitých kategórií cien", ktoré sa eventuálne vynechajú z výpočtov.A hoci inokedy by Fed vzhľadom na nízku infláciu pravdepodobne nezvyšoval úrokové sadzby, tento rok ich namiesto toho už dvakrát zvýšil a očakáva, že tak urobí ešte raz. Yellenová ale zdôraznila, že "dôkladne monitoruje situáciu".Povedala tiež, že po slabom raste americkej ekonomiky o 1,4 % v 1. štvrťroku už viaceré ukazovatele naznačujú jej zrýchlenie v 2. kvartáli. Signalizuje to napríklad zvyšovanie výdavkov domácností a podnikových investícií, a tiež zlepšovanie situácie na trhu s bývaním.Aj dôvera v americkú ekonomiku stúpa a zároveň rast zámorských ekonomík je dobrým predpokladom pre zvyšovanie amerického exportu aj výroby, uviedla.V dôsledku toho je pravdepodobné, že najbližších pár rokoch bude vhodné postupne zvyšovať úrokové sadzby s cieľom udržať rast hospodárstva a vrátiť infláciu k cieľovej 2-% úrovni, dodala Yellenová.