FED CUP: Američanky nastúpia v semifinále proti Česku

Štvrťfinále svetovej skupiny:



Bielorusko - Holandsko 4:1



Alexandra Sasnovičová - Michaella Krajiceková 4:6, 6:3, 6:2

Aryna Sabalenková - Kiki Bertensová 6:3, 6:7 (6), 4:6

Sasnovičová - Bertensová 6:3, 6:4

Sabalenková - Krajiceková 7:6 (5), 6:4

Oľga Govorcovová, Vera Lapková - Cindy Burgerová, Arantxa Rusová 6:4, 6:2



ČR - Španielsko 3:2



Barbora Strýcová - Garbine Muguruzová 0:6, 6:3, 1:6

Karolína Plíšková - Lara Arruabarrenová 6:4, 7:5

Plíšková - Muguruzová 6:2, 6:2

Strýcová - Arruabarrenová 6:4, 6:4

Lucie Šafářová, Kateřina Siniaková - Maria Jose Martinezová Sanchezová, Sara Sorribesová Tormová 3:6, 6:4, 7:10



Švajčiarsko - Francúzsko 4:1



Timea Bacsinszká - Alizé Cornetová 7:5, 6:4

Belinda Bencicová - Kristina Mladenovicová 3:6, 4:6

Bacsinszká - Mladenovicová 7:6 (4), 4:6, 7:5

Bencicová - Pauline Parmentierová 6:3, 6:4

Bacsinszká, Martina Hingisová - Amandine Hesseová, Mladenovicová 6:4, 6:4



USA - Nemecko 4:0



Alison Riskeová - Andrea Petkovicová 7:6 (10), 6:2

Coco Vandewegheová - Julia Görgesová 6:3, 3:1 - Görgesová skreč

Vandewegheová - Petkovicová 3:6, 6:4, 6:0

Bethanie Matteková-Sandsová, Shelby Rogersová - Laura Siegemundová, Carina Witthöftová 4:1 - Siegemundová, Witthöftová skreč

Bratislava 13. februára (TASR) - Tenistky Bieloruska postúpili do semifinále svetovej skupiny Pohára federácie, keď v Minsku zdolali Holandsko 4:1. Druhý bod pre Bielorusko získala Alexandra Sasnovičová, ktorá zvíťazila nad Kiki Bertensovou 6:3, 6:4 a rozhodujúci bod pridala Aryna Sabalenková po výhre nad Michaellou Krajicekovou 7:6 (5), 6:4.Bielorusky si zahrajú v boji o finále proti Švajčiarkam, ktoré v Ženeve vyhrali nad Francúzkami 4:1.Medzi elitné kvarteto sa dostali aj obhajkyne z Česka, ktoré vyhrali nad Španielskom v Ostrave 3:2. Najskôr Karolína Plíšková zdolala Garbine Muguruzová 6:2, 6:2, následne Barbora Strýcová zvíťazila nad Larou Arruabarrenovou 6:4, 6:4. V záverečnej štvorhre domáce prehrali, no to nič na ich postupe nezmenilo.Česko v aprílovom semifinále narazí na USA. Američanky na Havaji prekonali Nemky jednoznačne 4:0.