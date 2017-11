FED CUP: Bielorusky nastúpia vo finále proti USA bez Azarenkovej

Bieloruská tenistka Victoria Azarenková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 3. novembra (TASR) - Bieloruské tenistky sa budú musieť vo finále Pohára federácie proti USA (11.-12. novembra v Minsku) zaobísť bez bývalej svetovej jednotky Viktorie Azarenkovej. Tá sa z rodinných dôvodov a pre súd s bývalým partnerom o starostlivosť o synčeka nezúčastnila už na grandslamovom turnaji US Open a nepomôže ani reprezentačnému družstvu v boji o tímovú trofej.Dvadsaťosemročná Azarenková by na základe nariadenia súdu musela desaťmesačného syna Lea nechať v Kalifornii, čo nechce.citoval portál bbc.com slová bieloruského kapitána Eduarda Dubrova. Pri neúčasti Azarenkovej povedie domáci výber v premiérovom fedcupovom finále iba 19-ročná Aryna Sobolenková, 78. hráčka svetového rebríčka. V tíme sú aj Aleksandra Sasnovičová, Vera Lapková a Lidija Morozovová. Američanky bez sestier Williamsových, ale so svetovou dvanástkou CoCo Vandewegheovou sa budú snažiť získať už svoju osemnástu trofej, ale prvú po 17-tich rokoch.