FED CUP: Erraniová zložila kompliment: Šramková hrala neuveriteľne

Na snímke hráčky, ktoré nastúpia v druhej dvojhe vľavo Rebecca Šramková (Slovensko) a vpravo Sara Erraniová (Taliansko) počas žrebu stretnutia 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie Taliansko - Slovensko 10. februára 2017 vo Forli. Foto: TASR/Pavel Neubauer Na snímke hráčky, ktoré nastúpia v druhej dvojhe vľavo Rebecca Šramková (Slovensko) a vpravo Sara Erraniová (Taliansko) počas žrebu stretnutia 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie Taliansko - Slovensko 10. februára 2017 vo Forli. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Forli 12. februára (TASR) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková svojím výkonom pri fedcupovom debute vyrazila dych mnohým fanúšikom v dejisku zápasu 1. kola II. svetovej skupiny vo Forli. Kompliment jej zložila aj talianska jednotka Sara Erraniová, ktorá sa musela skloniť pred umením hráčky trénujúcej v trnavskej EMPIRE Tennis Academy."Šramková hrala neuveriteľne. V prvom sete som mala zápas pod kontrolou, od začiatku druhého však Rebecca začala udierať do loptičiek s veľkou silou. Hrala uvoľnene, bez tlaku, takmer všetko jej tam padalo. Postupne som odchádzala kondične, čo bolo spôsobené tým, že od Australian Open som pre zranenie lýtka neodohrala žiadny súťažný zápas. To však nijako neznižuje Šramkovej vynikajúci výkon," zdôraznila finalistka Roland Garros z roku 2012.Aj nová talianska kapitánka Tathiana Garbinová priznala, že Šramková bola v dueli s Erraniovou lepšia hráčka. "Opäť sa potvrdilo, že vo Fed Cupe rebríčkové postavenie nie je vždy rozhodujúce. Šramková podala proti Erraniovej odvážny výkon. V prvom sete to Sara dobre liftovala a dvíhala, škoda, že v ďalšom priebehu zápasu sa nedržala tejto taktiky. Treba však vyzdvihnúť kvalitnú hru súperky."