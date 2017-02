FED CUP: Hantuchová po 15 rokoch bude hrať proti Schiavoneovej

Slovenská tenistka Daniela Hantuchová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Forli 11. februára (TASR) - Keď ju slovenský fedcupový kapitán v Austrálii oslovil, či by vo februári pomohla tímu, ochotne prikývla. Šanca zopakovať si po 15 rokoch duel s Talianskom 300 kilometrov od milovaného Ríma bola pre Danielu Hantuchovú veľkým lákadlom. Po príchode do Forli je bývalá svetová tenisová päťka spoločne so Janette Husárovou predĺženou rukou Mateja Liptáka a mladým hráčkam ide príkladom.Na antuke v Palagalassi trénuje s veľkou vervou ako za čias, keď začínala v prestížnej súťaži." vyznala sa Hantuchová, ktorá na jeseň 2002 ako 19-ročná prehrala s Taliankou v semifinále finálového turnaja Fed Cupu v španielskom Maspalomase. Slovenky však napokon triumfovali 3:1 a spanilú jazdu zakončili ziskom cennej trofeje.Hantuchová sa na Apeninskom polostrove cíti ako doma, prostredie v regióne Emilia Romagna učarovalo aj ďalším hráčkam. "," zaželala si majiteľka dvoch fedcupových "srdiečok" za oddanosť a prístup k reprezentácii.Na základe žrebu by vo Forli mala nastúpiť v nedeľňajšej štvorhre po boku fedcupovej debutantky Rebeccy Šramkovej, no v prípade potreby je pripravená hrať aj v singli. "Tenis milujem a veľmi si vážim, keď môžem hrať za Slovensko vo Fed Cupe… Ak mi Maťo Lipták dá v nedeľu šancu aj vo dvojhre, vybehnem na dvorec a vydám zo seba maximum."/vyslaný redaktor TASR Ladislav Antal/ la lg