FED CUP: Slovenky odleteli do Forli bez Schmiedlovej, Šramková sa teší

Na snímke Jana Čepelová (Slovensko) a kapitán družstva Matej Lipták, ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenské tenistky odleteli do Talianska na zápas 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie (11.-12. februára) bez Anny Karolíny Schmiedlovej. Bývalá slovenská jednotka po návrate z turnaja ITF v Orlande prechladla. Do Forli by v prípade zlepšenia zdravotného stavu mala doraziť v utorok večer alebo v stredu. Do dejiska stretnutia v pondelok zamierili Jana Čepelová a debutanka Rebecca Šramková spoločne s kapitánom tímu Matejom Liptákom.Daniela Hantuchová je v Ríme a k výprave sa pripojí priamo vo Forli.informoval Lipták. Slovenský kapitán úplne nevylúčil ani prípadnú účasť Kristíny Kučovej, ktorá má problémy s kolenom, jej stav sa však zlepšil.Šramkovú prvá pozvánka do fedcupového tímu veľmi potešila.povedala 20-ročná Slovenka. Čepelová sa druhýkrát zhostí úlohy tímovej jednotky.Pre Hantuchovú bude mať duel vo Forli špeciálnu príchuť. V roku 2002 nastúpila proti Taliankam v jedinom doterajšom vzájomnom súboji oboch krajín v semifinále finálového turnaja v španielskom Maspalomase. Hoci prehrala so Schiavoneovou, Slovenky napokon triumfovali 3:1 a spanilú jazdu zakončili ziskom cennej trofeje.dodal Lipták.Žreb je na programe v piatok na pravé poludnie na radnici vo Forli. Úvodné sobotňajšie dvojhry odštartujú v hale PalaGalassi o 15.00 h. V nedeľu od 13.00 sú na programe ďalšie dva single a záverečná štvorhra. Hlavným rozhodcom bude Nemec Norbert Peick, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Francúz Pascal Maria a Nemka Miriam Bleyová. Hrá sa s loptičkami značky Dunlop Clay Court.