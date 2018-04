FED CUP: Slovenky sú v kompletnom zložení, Lipták: Máme nebezpečný tím

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Minsk 18. apríla (TASR) - Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták mal v stredu v bieloruskom Minsku k dispozíci už kompletné kvarteto tenistiek. Do dejiska víkendovej baráže o účasť vo svetovej skupine dorazili aj Jana Čepelová a víťazka antukového turnaja WTA v kolumbijskej Bogote Anna Karolína Schmiedlová. Podľa Liptáka môže v úvodných sobotňajších dvojhrách na harde v aréne Čižovka nastúpiť ktorákoľvek z nominovanej štvorice.V minulosti mal šéf slovenskej fedcupovej lavičky v zostave jasno a vo väčšine zápasov nasadil Danielu Hantuchovú s Dominikou Cibulkovou, teraz sa situácia zmenila.uviedol Lipták.Tromfom slovenského družstva v bieloruskej metropole by mohla byť Viktória Kužmová. Odchovankyňa košického tenisu vo februári postúpila do semifinále turnaja WTA v Budapešti a po dobrých výsledkoch na hardoch je blízko prvej svetovej stovky.dodal Lipták.Slovenský kapitán na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii v Minsku vyslovil nádej, že Schmiedlová zvládne prechod z antuky na tvrdý povrch Rebound Ace.Domáce nastúpia bez dvojnásobnej šampiónky Australian Open Victorie Azarenkovej.priznala staronová bieloruská kapitánka Tatiana Pučeková.