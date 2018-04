FED CUP: Slovenky v Bielorusku prehrali

Na snímke zľava slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová a kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták v zápase dvojhry s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou v barážovom stretnutí o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie Bielorusko - Slovensko v tenise žien v bieloruskom Minsku 22. apríla 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bielorusko - SLOVENSKO 3:2



Aleksandra Sasnovičová - Jana Čepelová 7:6 (6), 7:5



Arina Sobolenková - Viktória Kužmová 2:6, 6:2, 6:7 (5)



Sobolenková - Anna Karolína Schmiedlová 6:3, 6:4



Sasnovičová - Kužmová 1:6, 6:7 (3)



Vera Lapková, Lidia Morozovová - Kužmová, Schmiedlová 6:3, 6:4



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 22. apríla (TASR) - Slovenské tenistky nepostúpili do svetovej skupiny Pohára federácie. V baráži o účasť medzi elitnou osmičkou prehrali v Minsku s domácim Bieloruskom 2:3. O všetkom rozhodla až záverečná štvorhra, v ktorej pár Vera Lapková, Lidia Morozovová zdolal tandem Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová 6:3, 6:4. Bielorusky odplatili Slovenkám prehru 0:4 z antuky Slávie STU Bratislava z roku 2004.Kužmová so Schmiedlovou mali v treťom geme pri podaní Lapkovej k dispozícii dva brejkbaly. Bielorusky ich však odvrátili a v ďalších minútach mali navrch. Za stavu 2:2 prelomili podanie Kužmovej a po ďalšom brejku v deviatom geme získali prvý set vo svoj prospech.Morozovová potvrdzovala svoje deblové kvality. Výborne podávala, bola istá od základnej čiary a nekompromisná na sieti. Na začiatku druhého dejstva Lapková i Morozovová zaváhali na podané a Slovenky išli do vedenia 4:2. Bielorusky, vlaňajšie finalistky Fed Cupu, však potom získali štyri gemy v rade a udržali sa medzi elitou.Kužmová podala v Minsku heroický výkon, vo dvojhrách získala dva body, no na triumf nad domácimi favoritkami to nestačilo. Lapková s Morozovovou mali po premenenom mečbale obrovskú radosť.povedala v prvom interview Morozovová, najlepšia hráčka na dvorci.