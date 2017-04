FED CUP: Šramková chce doma hrať, Holanďanky považuje za zdolateľné

Na snímke slovenská reprezentantka Rebecca Šramková, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 20. apríla (TASR) - V Taliansku dokonale splnila úlohu žolíka a pri fedcupovom debute zdolala bývalú šampiónku Roland Garros i finalistku antukového vrcholu sezóny. Teraz túži prvýkrát nastúpiť pred domácimi fanúšikmi a pomôcť slovenským tenistkám k návratu do svetovej skupiny. Rebecca Šramková tvrdí, že Holanďanky sú zdolateľné, hoci majú vo svojom strede hráčku elitnej svetovej dvadsiatky Kiki Bertensovú.povedala Šramková, ktorá pred začiatkom antukovej sezóny angažovala nového trénera Borisa Sedláčka.Slovenský kapitán si po februárovom triumfe vo Forli pochvaľoval, že hráčky boli počas celého fedcupového týždňa na jednom mieste. Tento model sa Lipták rozhodol vyskúšať aj pred súbojom o účasť vo svetovej skupine proti Holandsku. Od utorka bývajú všetky hráčky spolu v jednom hoteli.dodala Šramková.Na rozdiel od duelu 1. kola II. svetovej skupiny môže Lipták proti Holanďankám počítať aj s Kristínou Kučovou, ktorá do Talianska nemohla cestovať pre zdravotné problémy.zaželala si mladšia zo sestier Kučových, ktorá je pri absencii zranenej Dominiky Cibulkovej slovenskou tímovou jednotkou.Lipták zatiaľ nechcel prezradiť, ktoré dve hráčky nominuje pred piatkovým žrebom do úvodných dvojhier.