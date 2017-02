FED CUP: Šramkovej sa splní detský sen, nemá roztrasené kolená

Na snímke hráčky, ktoré nastúpia v druhej dvojhe vľavo Rebecca Šramková (Slovensko) a vpravo Sara Erraniová (Taliansko) počas žrebu stretnutia 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie Taliansko - Slovensko 10. februára 2017 vo Forli. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Forli 10. februára (TASR) - V detstve chodila na zápasy Daniely Hantuchovej i Dominiky Cibulkovej a dúfala, že aj ona si raz zahrá v prestížnej tímovej súťaži. Rebecce Šramkovej sa v sobotu splní veľký sen. V talianskom Forli totiž zažije debut v tenisovom Pohári federácie a to nie hocijaký - na druhej strane dvorca bude stáť finalistka Roland Garros z roku 2012 Sara Erraniová.Šramková nemá pred fedcupovou premiérou roztrasené kolená a verí, že proti bývalej svetovej päťke má šancu uspieť.povedala 20-ročná Slovenka, ktorá na antuke v hale PalaGalassi nastúpi na druhú dvojhru.Od začiatku fedcupového týždňa mala tušenie, že by ju kapitán mohol postaviť hneď v úvodný deň.zdôraznila Šramková, ktorá sa v januári blysla postupom do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji Australian Open.V slovenskom fedcupovom tíme sa cíti veľmi dobre.dodala Šramková, ktorej cieľom v tejto sezóne ja atakovať prvú svetovú stovku.