FED CUP: Šramkovej vyšla veštba,Lipták chce nový model so 16 tenistami

Na snímke slovenská reprezentantka Rebecca Šramková. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Ohlasy médií na triumf Sloveniek vo Forli:



Gazzetta dello Sport: "Taliansko môže zabudnúť na rýchly návrat do svetovej skupiny Pohára federácie. So Slovenskom prehralo 2:3, k.o. pre Erraniovú a Schiavoneovú."



ANSA: "Slovenky uštedrili Taliankam k.o. Erraniová so Schiavoneovou padli, v apríli čaká tím Tathiany Garbinovej boj o zotrvanie v druhej fedcupovej lige."



Federtennis.it: "Slovensko ovládlo fedcupové meranie síl s Talianskom. Po prvom dni bol stav 1:1, no v nedeľňajších dvojhrách dominovali skúsená Daniela Hantuchová a mladá Rebecca Šramková."



Tuttosport: "Talianky dostali v dueli so Slovenskom na frak, čaká ich boj o záchranu v II. svetovej skupine."



Il Messaggero: "Talianky skončili na štíte Sloveniek, zápas vo Forli mal pre domáce hráčky trpkú príchuť."

Forli 13. februára (TASR) - Na začiatku fedcupového týždňa sebavedomo vyhlásila, že slovenské tenistky majú na to, aby na horúcej talianskej pôde zvíťazili. Bola presvedčená, že po dvojhrách môžu viesť zverenky kapitána Mateja Liptáka na antuke vo Forli 3:1. Slovenskej debutantke Rebecce Šramkovej prognóza dokonale vyšla.K jej naplneniu prispela dvoma bodmi a fanúšikov ohúrila atraktívnym moderným tenisom s plejádou winnerov.priznala Šramková, ktorá zdolala víťazku Roland Garros z roku 2010 Francescu Schiavoneovú i finalistku antukového vrcholu sezóny z júna 2012 Saru Erraniovú.V hale PalaGalassi demonštrovala, že vo Fed Cupe môže byť žolíkom.povedal pre TASR Lipták.Slovenky spoznajú svoje súperky v baráži o elitnú osmičku v utorok o 11.00 h SEČ, keď je v londýnskej centrále ITF na programe žreb. Ak vo fedcupovom rebríčku krajín nepríde k výrazným zmenám, spoločne so Španielskom, Ukrajinou a Belgickom budú figurovať medzi nenasadenými tímami. S najväčšou pravdepodobnosťou tak narazia na jedno z kvarteta nasadených družstiev - Rusko, Holandsko, Francúzsko alebo Nemecko. S Ruskami a Holanďankami by hrali doma, s Francúzkami a Nemkami vonku.Zatiaľ naposledy hrali vo svetovej skupine v roku 2014, v baráži vtedy nestačili v Quebecu na Kanadu.dodal Lipták.