FED CUP: Zápas Taliansko - Slovensko otvoria Schiavoneová s Čepelovou

Slovenská tenistka Jana Čepelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Forli 10. februára (TASR) - Talianska dvojka Francesca Schiavoneová a slovenská jednotka Jana Čepelová nastúpia v sobotu o 15.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre zápasu 1. kola II. svetovej skupiny tenisového Pohára federácie. V druhom singli si na antuke vo Forli zmerajú sily Sara Erraniová a slovenská fedcupová debutantka Rebecca Šramková. Rozhodol o tom piatkový žreb v priestoroch mestskej radnice.Nedeľňajší program v hale PalaGalassi otvorí o 13.00 súboj tímových jednotiek Erraniovej a Ćepelovej, následne by mali na dvorec vstúpiť Schiavoneová a Šramková. Do záverečnej štvorhry nominovala nová talianska kapitánka Tathiana Garbinová pár Jasmine Paoliniová, Martina Trevisanová, šéf slovenskej lavičky Matej Lipták by mal vyrukovať s tandemom Śramková, Daniela Hantuchová. Taliankam bude chýbať ich líderka Roberta Vinciová. Slovenky pricestovali bez svetovej päťky Dominiky Cibulkovej, ktorá sa v tomto roku sústredí na individuálny turnajový program i zranenej Kristíny Kučovej.Hlavným rozhodcom bude Nemec Norbert Peick, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Francúz Pascal Maria a Nemka Miriam Bleyová. Hrá sa s loptičkami značky Dunlop Clay Court. Pôjde o druhý vzájomný zápas oboch krajín v histórii prestížnej tímovej súťaže. V roku 2002 zvíťazilo slovenské družstvo v semifinále finálového turnaja v španielskom Maspalomase 3:1 a spanilú jazdu napokon zakončilo ziskom cennej trofeje. Dva body vtedy vybojovala Janette Husárová - terajšia fedcupová trénerka, treti pridala Hantuchová.