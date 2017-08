Fed zrejme opäť zvýši úrokové sadzby až v decembri

Na snímke stodolárová bankovka s Benjaminom Franklinom Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v USA sa v júli zvýšili len mierne, keď zdraženie potravín bolo sčasti vykompenzované poklesom cien mnohých iných tovarov. To signalizuje, že slabá inflácia môže presvedčiť americkú centrálnu banku Fed, aby odložila ďalšie zvýšenie sadzieb až na december.Na trhu práce je však takmer plná zamestnanosť a rast ekonomiky sa zrýchľuje, preto analytici počítajú s tým, že menový výbor Fedu (FOMC) na svojom septembrovom zasadnutí oznámi plán spustenia postupnej likvidácie svojho obrovského portfólia dlhopisov.uviedol ekonóm IHS Markit James Bohnaker.Index spotrebiteľských cien v júli v USA medzimesačne vzrástol o 0,1 % po stagnácii v júni a 0,1-% poklese v máji, uviedlo v piatok (11. 8.) americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali, že ceny stúpnu o 0,2 %. Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú kolísavé ceny energií a potravín, dosiahla takisto 0,1 %, pričom sa očakávalo 0,2 %.Medziročne sa spotrebiteľské ceny, rovnako ako jadrové ceny, v júli zvýšili o 1,7 %, pričom ekonómovia počítali s nárastom v prípade celkovej inflácie o 1,8 %. Jadrová inflácia bola v súlade s predpoveďami. To signalizuje, že inflačné tlaky zostávajú pod kontrolou. Jadrová inflácia, ktorej medziročná miera sa uplynulé tri mesiace nachádzala vždy na úrovni 1,7 %, sa tento rok dokonca spomaľuje, čo vyvoláva obavy, že inflácia sa vzďaľuje 2-% cieľu centrálnej banky Fed.Očakáva sa, že Fed načrtne na zasadnutí, ktoré sa bude konať 19. a 20. septembra, program zbavovania sa svojho portfólia štátnych dlhopisov a cenných papierov krytých hypotékami. Celková hodnota tohto portfólia predstavuje 4,2 bilióna USD (3,57 bilióna eur). V decembri by potom centrálna banka mala opäť zvýšiť úrokové sadzby, aj keď to bude ešte závisieť od vývoja inflácie v najbližších mesiacoch. Fed tento rok sprísnil menovú politiku dvakrát.