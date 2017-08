Fedačko: Pri kauze eurofondy ide o zbytočný útok univerzít a rektorov

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. augusta (TASR) - Kauza okolo prideľovania eurofondov na výskum a inovácie je úplne neoprávnená. Ide o zbytočný útok univerzít a rektorov. V rozhovore pre portál Parlamentné listy to uviedol kardiológ Ján Fedačko, ktorý v rámci výziev rozhodoval napríklad o oceliarskom projekte.uviedol v rozhovore Fedačko. Taktiež im vyčíta, že označili hodnotiteľov ako neodborných.dodal kardiológ.Osobne sa nestretol so žiadnym náznakom korupcie. Útoky na ministra sú podľa neho neopodstatnené.dodal v rozhovore Fedačko.Doteraz sa takto podľa neho hodnotili projekty a nikomu to nenapadlo napadnúť.doplnil.Na margo Klama uviedol, že podľa neho je dosť inteligentný na to, aby úplatok nežiadal. "uviedol kardiológ.