Federálne orgány zmarili plánované teroristické útoky v New Yorku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. októbra (TASR) - Predstavitelia amerických federálnych orgánov činných v trestnom konaní v piatok informovali, že prekazili viaceré plánované teroristické útoky, ktoré sa mali odohrať na rôznych miestach New Yorku, vrátane koncertných podujatí, staníc metra a námestia Times Square.Federálna prokuratúra podľa agentúry AP uviedla, že traja muži s bydliskom v Kanade, Pakistane a na Filipínach sa v lete roku 2016 chystali spáchať teroristické útoky v mene extrémistickej organizácie Islamský štát.Podľa prokuratúry 19-ročný Abdul Rahman el Bahnasawy nakúpil materiál na výrobu bomby, no bol zatknutý v máji roku 2016 po ceste do New Jersey. Neskôr v tom istom roku sa priznal k vine, no prípad bol počas vyšetrovania zapečatený.Devätnásťročný americký občan Talha Haroon bol zatknutý minulý rok v Pakistane. Tridsaťšesťročného Russella Salica zadržali v apríli na Filipínach.