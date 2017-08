Federálny sudca USA zablokoval zákaz azylových miest v Texase

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Houston 31. augusta (TASR) - Americký federálny sudca zablokoval v stredu zákaz takzvaných azylových miest, ktorý mal tento týždeň vstúpiť do platnosti v štáte Texas.O prísnej texaskej legislatíve zameranej proti nelegálnej migrácií, známej pod skratkou SB 4, sa pochvalne vyjadrovala aj administratíva prezidenta Donalda Trumpa. Platiť mala začať tento piatok, čo však prinajmenšom dočasne prekazil federálny sudca v San Antoniu.Podľa denníka New York Times išlo zrejme o najtvrdší protiimigračný zákon prijatý v USA od arizonského zákona proti nelegálnej migrácii z roku 2010. Časti tejto právnej normy neskôr zrušil Najvyšší súd USA.Texaský zákon okrem iného požadoval, aby policajné hliadky rutinne zisťovali legálnosť pobytu ľudí v USA. Hrozil tiež šerifom a ďalším predstaviteľom pokutami a uväznením v prípade, ak nebudú spolupracovať s federálnymi imigračnými úradmi.Sudca vydal predbežné opatrenie, na základe ktorého zákon nemôže vstúpiť do platnosti až do ukončenia príslušného súdneho sporu.Takzvané azylové mestá v USA ovládajú prevažne opoziční demokrati. Policajti v týchto mestách nezisťujú legálnosť pobytu migrantov v USA a neodovzdávajú ich do rúk federálnych orgánov.