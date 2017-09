Federer sa vo štvrťfinále US Open stretne s del Potrom

Švajčiarsky tenista Roger Federer oslavuje po jeho výhre nad Španielom Felicianom Lopezom v 3. kole dvojhry grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku 2. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - osemfinále:



Roger Federer (3-Švaj.) - Philipp Kohlschreiber (Nem.) 6:4, 6:2, 7:5



Juan Martin del Potro (24-Arg.) - Dominic Thiem (6-Rak.) 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (1), 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. septembra (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa prebojoval do štvrťfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále si ako tretí nasadený hráč bez väčších problémov poradil s Nemcom Philippom Kohlschreiberom v troch setoch 6:4, 6:2 a 7:5. V ďalšom kole narazí na Argentínčana Juana Martina del Potra, ktorý si vybojoval postup v noci na utorok, keď otočil napínavý súboj s Rakúšanom Dominicom Thiemom. Turnajovú šestku zdolal v päťsetovej dráme 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (1) a 6:4.